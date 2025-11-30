Hombres armados atacaron fiesta de cumpleaños: asesinaron a 5 personas, entre ellas mujer de 81 años

La violencia volvió a golpear con fuerza a Guayaquil y, esta vez, bajo circunstancias tan confusas como dolorosas. Seis personas fueron asesinadas este domingo en el distrito Nueva Prosperina, una de las zonas más golpeadas por el crimen en Ecuador. La tragedia ocurrió cuando un grupo que celebraba el cumpleaños de una mujer de 81 años fue sorprendido por hombres armados que irrumpieron en una vivienda y dispararon sin contemplaciones.

De acuerdo con la Policía, los responsables llegaron en dos motocicletas, ingresaron a una casa del sector Flor de Bastión y atacaron a cinco personas que compartían en la celebración familiar. Minutos después, los agresores dispararon contra una vecina que había salido alertada por el ruido, aparentemente para advertir que en su hogar había niños durmiendo. Esa reacción, lejos de frenar el ataque, terminó convirtiéndola en una víctima más.

El coronel Juan Carlos Soria, jefe encargado de la Zona 8, lamentó que en este caso ni siquiera se respetaran los límites mínimos que, según dijo, algunos grupos criminales suelen mantener frente a mujeres o adultos mayores. “Lastimosamente, esos códigos no se pudieron observar en estos escenarios”, explicó, y confirmó que ninguna de las víctimas tenía antecedentes penales.

Violencia en Nueva Prosperina: un barrio atrapado entre bandas

Las primeras versiones indican que una persona sobrevivió y su testimonio será clave para reconstruir lo ocurrido y determinar si los asesinos buscaban a un objetivo específico. En la escena del crimen, la Policía halló 17 indicios balísticos: seis casquillos de armas largas y once de armas cortas, una señal del nivel de letalidad con el que actuaron los responsables.

El dato que más conmueve es que las cinco víctimas de la primera vivienda estaban reunidas para festejar los 81 años de una mujer, quien también figura entre los fallecidos. Lo que debía ser una celebración tranquila terminó convertido en un episodio que refleja la crudeza de la violencia que vive Guayaquil.

Nueva Prosperina ha sido catalogada como una de las zonas más peligrosas del país. Hasta octubre, el sector registraba 533 homicidios, casi una cuarta parte de todos los asesinatos reportados en la ciudad, según cifras del Ministerio del Interior. En paralelo, Ecuador atraviesa desde 2024 un “conflicto armado interno” declarado por el presidente Daniel Noboa, en un intento por frenar el avance de las bandas criminales.

Pese a los operativos y la presencia militar, el país registra en 2025 un promedio alarmante: un asesinato cada hora. La masacre de este domingo vuelve a demostrar que la violencia no da tregua, ni siquiera durante una celebración familiar que debería haber estado lejos del conflicto.