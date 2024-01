Horror en avión de Japan Airlines: en video quedó grabado el incendio y la evacuación de pasajeros

Cinco personas a bordo de una aeronave de Japan Airlines de la guardia costera japonesa murieron el martes después de una colisión con un avión de línea en la pista del aeropuerto internacional de Tokio Haneda.

El aparato de línea, de la compañía Japan Airlines, se incendió tras el choque, según imágenes difundidas por la televisión pública japonesa NHK, pero sus 379 pasajeros y 12 tripulantes pudieron ser evacuados.

"En cuanto al avión de la guardia costera, se nos informó que el capitán logró abandonar el aparato y se confirmó la muerte de cinco personas", anunció el ministro de Transporte, Tetsuo Saito.

"Por el momento no podemos explicar la causa" del accidente, añadió Saito.

En imágenes tomadas a las 17:47 locales, se podía ver al avión de Japan Airlines rodando por la pista antes de que una gran explosión dejara una estela de llamas tras la aeronave, que se detuvo un poco más adelante.

Un avión de Japan Airlines estalló en llamas en la pista del aeropuerto de Haneda en Tokio Foto: AFP.

Un video publicado en la red social X mostraba a personas deslizándose por un tobogán de emergencia del avión de pasajeros, mientras las llamas consumían la parte trasera de la aeronave.

Desde interior de la aeronave también se grabaron imágenes que mostraron la zozobra y el miedo de los pasajeros ante el hecho que llenó de horror este vuelo.

🇯🇵 | Imágenes del interior del avión de Japan Airlines que se estrelló con avión de la Guardia Costera.

pic.twitter.com/YR2JzIeDVT — Alerta News 24 (@AlertaNews24) January 2, 2024

¿Qué causó el incendio del avión de Japan Airlines?

El hecho, que por fortuna no dejó una tragedia aun mayor en el inicio de este 2024, no se ha podido explicar. Ni la Guardia Costera japonesa ni la Agencia Meteorológica han identificado la causa del accidente, ya que no se registraron condiciones meteorológicas adversas ni vientos fuertes, según informaron.

Las imágenes proporcionadas por NHK mostraron una intensa llamarada emergiendo del avión, acompañada de una gigantesca columna de humo negro y la presencia de numerosos camiones de bomberos, aunque los informes más recientes indicaron que el fuego está totalmente bajo control.

