Hospitalizan a Debbie Reynolds, la madre de Carrie Fisher

Debbie Reynolds, de 84 años, se encontraba en casa de su hijo Todd Fisher en Beverly Hills (Los Ángeles) cuando poco después de la una de la tarde alguien llamó desde ese domicilio al teléfono de emergencias 911.



Según TMZ, la causa de la hospitalización de Reynolds podría ser un derrame cerebral.



Las fuentes que maneja este medio afirman que la actriz, conocida por sus papeles en "Singin' in the Rain" (1952) y "In & Out" (1997), se había sentido agitada desde que su hija Carrie Fisher sufriera el pasado viernes un ataque al corazón en el aterrizaje de un vuelo de Londres a Los Ángeles, un incidente que finalmente acabaría provocando su muerte.



Carrie Fisher, hija de Debbie Reynolds y el cantante Eddie Fisher y que dio vida a la célebre princesa Leia en las películas de ciencia-ficción de "Star Wars", falleció el martes a los 60 años en Los Ángeles.



Tras conocerse la noticia, Reynolds publicó el martes un mensaje en su cuenta de Facebook en el que dio las gracias a todos los que acogieron "el talento" y "el don" de su "querida e increíble hija".