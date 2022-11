Hoy más que nunca contamos con ustedes, hermanos colombianos: Machado

La líder opositora María Corina Machado envió un mensaje al Congreso colombiano pidiendo apoyo para rechazar la "fraudulenta constituyente" que el presiente Nicolás Maduro quiere utilizar para desarticular la presión ciudadana y enterar a la opositora Asamblea Nacional.



"Tenemos la fuerza, tenemos la determinación, el coraje, la valentía para luchar y hoy más que nunca contamos con ustedes nuestros hermanos colombianos". El mensaje de Machado fue enviado específicamente para la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, que debate la situación humanitaria de la frontera colombo-venezolana.



"No se trata de una genuina Constituyente por tres razones: Primero, sólo el pueblo venezolano tiene la facultad de convocar esta constituyente.

Segundo: los miembros de esa Asamblea Nacional Constituyente deben ser electos de manera directa por los venezolanos y no designados a dedo y en tercer lugar, porque el resultado de una Asamblea Nacional Constituyente debe ser un tratado de paz y no una declaración de guerra como lo ha hecho Nicolas Maduro", afirmó Machado.



Aseguró que el pueblo venezolano no necesita ni quiere una nueva Constitución, sino que anhela que se cumpla el contenido de la actual.



"Queremos que se respeten los derechos humanos. Esto es un zarpazo y asalto a lo que queda de República, tenemos el derecho a acudir a la Constitución para hacerla valer y restituirla cuando fuera derogada".



Para finalizar, María Corina Machado aseguró que ahora más que nunca necesitan a todos los demócratas del mundo acompañando con firmeza y determinación a la oposición.