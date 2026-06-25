Iberia, Air Europa y Plus Ultra cancelan sus vuelos de hoy entre Madrid y Caracas

Las aerolíneas que operan en la ruta España-Caracas, entre ellas Iberia, Air Europa y Plus Ultra, han cancelado los vuelos que este jueves tenían previsto salir desde Madrid por el cierre del Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolivar, como consecuencia del terremoto en Venezuela.

Iberia ha cancelado el vuelo que debía salir de Madrid hoy a las 13.40 con destino Caracas, Air Europa el que tenía salida programada a las 16.20 y Plus Ultra el de las 13.00, han confirmado a EFE los portavoces de estas compañías.

Terremoto Venezuela EFE

La vuelta desde Maiquetía al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas estaba prevista para las 19.00 (hora local) en los casos de Iberia y Plus Ultra, mientras que a las 21.40 estaba planificada la de Air Europa.

Iberia opera cuatro vuelos a la semana entre Madrid a Caracas, los lunes, jueves, viernes y domingos; Air Europa tiene cinco: los martes, jueves, viernes, sábado y domingo; y Plus Ultra tres desde Madrid (lunes, jueves y sábado) y uno desde Tenerife los domingos.