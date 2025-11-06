Imágenes que deja paso del portaviones nuclear de EEUU por estrecho de Gibraltar rumbo al Caribe

El portaaviones nuclear USS Gerald R. Ford, el más grande y moderno de la flota estadounidense, cruzó el Estrecho de Gibraltar, al sur de España, rumbo al Caribe, como parte del reciente refuerzo militar anunciado por el Gobierno de Donald Trump en esa región.

El Estado Mayor de la Defensa (EMAD) de España informó que la fragata Numancia escoltó protocolariamente al portaaviones, acompañado por un destructor, durante su paso por el Estrecho. De acuerdo con la plataforma de rastreo Vessel Finder, el USS Gerald R. Ford —de 337 metros de eslora y capaz de alcanzar 30 nudos (55,6 km/h)— atravesó la zona hacia el mediodía (GMT) del martes. Con base en cálculos previos, se estima que llegará al Caribe en un plazo de una semana a diez días.

portaviones nuclear de EEUU Foto: Armada de España

El buque navega actualmente por el océano Atlántico para integrarse al Comando Sur de Estados Unidos, que ha reforzado su despliegue aeronaval en aguas del Caribe, especialmente frente a las costas de Venezuela.

A finales de octubre, Washington mantenía en la zona trece unidades navales, entre ellas ocho buques de guerra, seis destructores, tres buques anfibios y un submarino, lo que constituye su mayor presencia marítima desde la Guerra del Golfo Pérsico (1990-1991), según un informe del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS). Entre los buques destacados figuran los cruceros lanzamisiles USS Gettysburg y USS Lake Erie.



portaviones nuclear de EEUU Foto: Armada España

En las últimas semanas, las fuerzas estadounidenses han destruido más de una decena de lanchas presuntamente vinculadas al narcotráfico en aguas del Caribe y del Pacífico oriental, operaciones en las que habrían muerto la mayoría de sus tripulantes.

Tanto el presidente Donald Trump como el secretario de Estado Marco Rubio negaron que Estados Unidos se esté preparando para un ataque contra Venezuela, pese al evidente incremento de la presión militar sobre el gobierno de Caracas.