Palacio de Justicia
Reficar
Jaime Esteban Moreno
COP30

Imágenes que deja paso del portaviones nuclear de EEUU por estrecho de Gibraltar rumbo al Caribe

Imágenes que deja paso del portaviones nuclear de EEUU por estrecho de Gibraltar rumbo al Caribe

El buque navega actualmente por el océano Atlántico para integrarse al Comando Sur de Estados Unidos, que ha reforzado su despliegue aeronaval en aguas del Caribe.

portaviones nuclear de EEUU
portaviones nuclear de EEUU
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 6 de nov, 2025

