Video: así se vivió el terremoto de 7.5 en Japón

Un terremoto de magnitud 7,5 sacudió este lunes la costa frente al centro de Japón, dejando impactantes imágenes que ya circulan en redes sociales y muestran la intensidad del movimiento telúrico. El sismo, que se registró a las 16:53 hora local (7:53 GMT), tuvo una profundidad de apenas 10 kilómetros, lo que incrementó su percepción en amplias zonas del país.

De acuerdo con la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), el epicentro se ubicó en la costa de Sanriku, en el norte del archipiélago. Tras el fuerte temblor, las autoridades activaron una alerta de tsunami para varias regiones costeras, desde Hokkaido hasta la prefectura de Fukushima, ante la posibilidad de olas que podrían alcanzar hasta tres metros de altura.

Los videos difundidos en plataformas digitales muestran edificios tambaleándose, objetos cayendo dentro de viviendas y a ciudadanos evacuando con rapidez hacia zonas elevadas, siguiendo los protocolos de emergencia. Sirenas de alerta y mensajes oficiales marcaron las primeras horas posteriores al sismo, en medio de la incertidumbre sobre posibles daños.

BREAKING: A tsunami is reportedly hitting north-eastern Japan after a powerful 7.4 magnitude earthquake.

Coastal regions are on high alert as authorities closely monitor the evolving situation.

Stay tuned for updates. #Japan #TsunamiAlert #Earthquake pic.twitter.com/cdELkkEFus — Sudarshan_World (@Sudarshan_World) April 20, 2026

A tsunami is now striking north-eastern Japan after a 7.4 magnitude earthquake pic.twitter.com/SWVdzQMQj8 — Visegrád 24 (@visegrad24) April 20, 2026

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Hasta el momento, no se han confirmado afectaciones materiales graves ni víctimas, aunque las autoridades mantienen un monitoreo constante de la situación. Equipos de emergencia fueron desplegados en las áreas potencialmente impactadas para evaluar riesgos y atender cualquier eventualidad.

El Gobierno japonés conformó un equipo especial de respuesta para coordinar acciones y garantizar la seguridad de la población. A través de la red social X, la oficina de la primera ministra, Sanae Takaichi, aseguró que se brindará “todo el apoyo necesario” a las comunidades afectadas.

Japón se encuentra sobre el denominado Anillo de Fuego del Pacífico, una de las zonas sísmicas más activas del planeta. Esta condición geográfica hace que los terremotos sean frecuentes, por lo que el país cuenta con estrictas normas de construcción antisísmica y avanzados sistemas de alerta temprana, factores clave para mitigar el impacto de este tipo de fenómenos naturales.

