Indignación por madre que agredió a su hijo de un año: autoridades se pronunciaron

Un estremecedor caso de maltrato infantil ha generado indignación en redes sociales y un profundo rechazo ciudadano, luego de que se difundieran las imágenes de una mujer que, en aparente estado de embriaguez, puso en peligro la vida de su hijo de apenas un año de edad.

La grabación, obtenida por las cámaras de seguridad de un edificio de apartamentos, muestra una escena que ha causado conmoción por la violencia y el descuido con el que la madre trata al pequeño.

Los hechos ocurrieron el pasado 20 de septiembre, alrededor de las 11:00 de la noche, en un complejo residencial de la ciudad de Rostov, en Rusia. En el video se observa a la mujer bajando varias escaleras mientras empuja la carriola donde transporta al niño.

En un momento crítico, el coche se inclina peligrosamente a solo unos escalones de llegar al descanso, sin que la madre haga el menor esfuerzo por evitar que se volcara o por proteger al bebé.



Al llegar a la puerta del ascensor, la situación se torna aún más alarmante. Visiblemente alterada, la mujer patea con fuerza una de las puertas, causando daños en la estructura. En ese instante, su pierna queda atorada, lo que provoca una caída que arrastra también la carriola con el menor.

Este es el video:

Las imágenes registran el momento en que, tras el golpe, la madre se levanta sin mostrar preocupación y levanta el cochecito de manera brusca, dejando al niño a centímetros del suelo antes de empujarlo violentamente hacia el interior del carrito.

Vecinos, alertados por los gritos del pequeño y el comportamiento agresivo de la mujer, llamaron de inmediato a las autoridades. El bebé fue trasladado a un hospital, donde médicos confirmaron que está fuera de peligro, aunque presenta lesiones visibles. La madre fue detenida y enfrenta cargos por maltrato infantil.

La policía informó que el caso continúa bajo investigación, mientras crece la exigencia de que se aplique todo el peso de la ley. En redes sociales, cientos de usuarios piden mayor protección para los menores y castigos ejemplares para quienes atenten contra su integridad.