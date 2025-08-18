Indignación por video de niña de 11 años que murió por ataque de un dron mientras buscaba agua

La organización Euro-Med Human Rights Monitor analizó un vídeo que ha circulado en las últimas horas por redes sociales en el que se ve a una niña atacada por un misil israelí mientras buscaba agua, concluyendo que el vídeo es verídico y que muestra un "patrón recurrente de asesinatos sistemáticos desde el inicio del genocidio en Gaza en octubre de 2023".

El vídeo, que ha sido muy compartido en redes en las últimas horas, muestra a una niña pequeña cargando un bidón con agua en un patio segundos antes de que impactara un misil y la dejara completamente calcinada.

"El vídeo, publicado el domingo 17 de agosto, muestra el momento en que un dron israelí disparó un misil contra Amna Ashraf al-Mufti, de 11 años, mientras llevaba un bidón de agua vacía en el patio del hospital. La documentación de Euro-Med Monitor confirma que la niña murió el 21 de diciembre de 2024", dijo este lunes esta organización de derechos humanos en un comunicado.

🔴🔴💥 [ FLASH INFO ] Vidéo documentant le moment où un drone de l'armée d'occupation assassine une enfant alors qu'elle transportait de l'eau pour sa famille à Jabalia, au nord de la bande de Gaza. La fillette s'appelait Amina Ashraf Al-Mufti. Selon des informations documentées,… pic.twitter.com/JAocYd2cbd — 𓂆 🇵🇸 Gaza News+ (@GazaNewsPlus) August 17, 2025

El Ministerio de Sanidad gazatí confirmó a EFE que se trata de Amna al-Mufti, y que el vídeo "es antiguo y se remonta al asedio de (el hospital) Kamal Adwan. Su madre y su hermana fueron martirizadas después, hace varios meses, durante la operación Carros de Gedeón en Yabalia (norte de la Franja)".

La ONG denunció que la víctima era "una niña pequeña e indefensa que no suponía ninguna amenaza" y solo trataba de buscar agua del patio durante el asedio israelí al hospital, donde se cortaron los suministros y se privó de agua al centro.

La organización habló con el tío de la niña, Ismail al-Mufti, quien dijo que su sobrina salió a por agua porque llevaban más de un día sin nada "solo para ser bombardeada directamente", y con dificultad pudieron recuperar su cuerpo y luego enterrarla tras el alto el fuego de enero de 2025.

Este "crimen", consideró Euro-Med, es "una prueba contundente adicional de que el Ejército israelí ataca y asesina deliberadamente a niños palestinos como parte de un patrón recurrente de asesinatos sistemáticos desde el inicio del genocidio en Gaza en octubre de 2023, que se ha cobrado la vida de más de 18.000 niños", entre los más de 62.000 muertos.

Israel mató en mayo de 2025 a la madre de la niña, Najla Fathi Hussein al-Mufti, y a su hermana de 8 años, Baraa, cuando trataban de huir durante las operaciones de Israel en el sur de la Franja, después del cese al fuego.

"Fueron alcanzados por proyectiles directos mientras colocaban sus pertenencias en el vehículo destinado a evacuarlas, en otro crimen que refleja el ataque deliberado a civiles incluso durante el desplazamiento", denunció la organización.