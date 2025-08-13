Muere niño en Gaza tras ser golpeado por un paquete de ayuda humanitaria

Un video ha generado gran impacto en el mundo por la terrible forma en que murió un pequeño en la Franja de Gaza. El menor de edad fue identificado como Muhannad Eid, un adolescente de apenas 14 años, que perdió la vida el pasado sábado 9 de agosto tras ser impactado y aplastado por un paquete de ayuda humanitaria que fue lanzado desde el aire en el centro del enclave.

La muerte fue confirmada por el hospital Al-Awda, y ha dado cuenta de las terribles condiciones que viven los gazatíes en su búsqueda por alimentos.

Videos del sábado captados por ciudadanos muestran cómo los bultos de ayuda humanitaria son lanzados desde el aire, cayendo al suelo. Según testigos y familiares del joven, uno de los pesados paquetes golpeó directamente a Muhannad, causándole la muerte instantánea.

La muerte del joven se suma a las escalofriantes cifras de víctimas en medio de recolección de ayuda humanitaria. El Ministerio de Sanidad gazatí informó que, solo el lunes 11 de agosto, al menos 89 personas murieron en la Franja, de las cuales 31 mientras intentaban conseguir ayuda humanitaria.

Aún no se ha confirmado si estas muertes ocurrieron específicamente cerca de puntos de distribución de la Fundación Humanitaria para Gaza (GHF) o en las carreteras por donde circulan los camiones de ayuda, donde suelen producirse estos incidentes.

Además, más del 75 % de los heridos registrados el lunes también sufrieron lesiones mientras buscaban alimentos. El reporte diario del Ministerio elevó el total de víctimas mortales del lunes a 100, con 513 heridos que lograron llegar a los hospitales del enclave.

Publicidad

La crisis humanitaria en Gaza es cada vez más grave. A las muertes por bombardeos o en la búsqueda de comida, se suma un alarmante aumento de fallecimientos por desnutrición y hambruna, que ya alcanzan las 227 víctimas, incluyendo a 103 menores de edad.