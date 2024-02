Instructor de vuelo de Sebastián Piñera: “Él cumplió el protocolo”

Se siguen conociendo detalles de lo que fue la muerte del expresidente de Chile Sebastián Piñera que falleció este martes cuando el helicóptero en el que iba se precipitó en el sector rural de Ilihue, en localidad del Lago Ranco, región de los Ríos. Los tres ocupantes que iban con el mandatario se salvaron.

Guillermo 'Willie' Tufró, instructor de vuelo del expresidente chileno, habló en Mañanas Blu, con Néstor Morales, sobre lo que, al parecer, sucedió en el siniestro del exmandatario y habló de cómo Piñera aprendió a pilotear.

"El hizo el curso en Chile con un par de chilenos y luego se compró un helicóptero y vino acá a Argentina, porque nosotros teníamos un curso de seguridad que dura una semana en donde se ven todos los temas buenos sobre el agua, el problema de los cables, mala visibilidad que se tocan diferentes temas con veinte treinta minutos sobre cada tema y con fotos de accidentes similares para tratar de aprender con la experiencia de otros. Porque aprender con la experiencia propia de aviación es muy caro", dijo.

Trufó entregó detalles de lo que, según él, pudo pasar en el momento del accidente y de las posibles casas del siniestro que le costó la vida al exmandatario chileno de 74 años.

No tengo ninguna duda que fue desorientación espacial. O sea, se metió adentro de la niebla directamente y no perdió el control del helicóptero, sino que tenía algo de visibilidad horizontal, digamos hacia abajo. Él acercó el helicóptero al agua y les indicó claramente que se sacaran los zapatos y se tiraran al agua mencionó el instructor

Y agregó, "El procedimiento es casi protocolar, de cómo se debe bajar tripulaciones con helicópteros militares que se quedan sin combustible o lo que sea. Saltan y luego el piloto se aleja a cincuenta metros y ahí los ven en el agua al costado, quedando para arriba. Así que no sé qué puede haber pasado, pero descarten totalmente una falla técnica y descarten totalmente un ataque cardíaco. No tiene nada que ver con lo que sucedió, además, la autopsia va a confirmar exactamente la muerte, no lo podemos adelantar", dijo.

Finalmente, el instructor dijo que helicóptero no se cayó, e problema fue la desorientación espacial. "Si uno no tiene visibilidad hacia afuera, incluso la hermana declaró que estaba como los parabrisas empañados" dijo y mencionó el hecho de que, de acuerdo con las informaciones de los medios chilenos, el exmandatario tenía el cinturón de seguridad abrochado.

Sebastián Piñera // Foto: AFP

Confirmación oficial

Ante el lamentable suceso que enluto gran parte de la región de América latina, la oficina de Sebastián Piñera emitió un comunicado oficial confirmando el fallecimiento del exmandatario. El comunicado expresó que se proporcionará información sobre los arreglos funerarios. Además, agradeció las numerosas muestras de cariño y preocupación recibidas durante este difícil momento.

Comunicado de prensa sobre muerte del expresidente Sebastián Piñera. Foto: Comunicaciones Sebastián Piñera.

