En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Presupuesto general
Juliana Guerrero
Importación de gas
EEUU - Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Intentó defender a una adolescente que era golpeada por su novio y agresor le quitó la vida

Intentó defender a una adolescente que era golpeada por su novio y agresor le quitó la vida

Un hombre de 33 años fue asesinado tras intentar defender a una adolescente de 14 años que era agredida por su novio.

Intentó defender a una adolescente que era golpeada por su novio y agresor le quitó la vida
Intentó defender a una adolescente que era golpeada por su novio y agresor le quitó la vida
Foto: captura video
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de oct, 2025

Un hombre de 33 años perdió la vida al intentar proteger a una adolescente que estaba siendo agredida por su pareja. El hecho, ocurrido el pasado 15 de octubre de 2025, quedó registrado por una cámara de seguridad y ha generado conmoción e indignación en todo en Brasil.

De acuerdo con los reportes policiales, la víctima intervino al presenciar cómo un joven de 22 años golpeaba violentamente a una menor de 14 años en plena vía pública. Sin embargo, el agresor reaccionó desmedidamente: tomó una piedra y la lanzó contra el hombre, para luego continuar atacándolo con puñetazos. La violencia del ataque fue tan extrema que, pese a los esfuerzos por auxiliarlo, el ciudadano murió poco después, sin alcanzar a recibir atención médica.

Vea también

  1. Robo en el suroccidente de Bogotá.
    Foto: Captura de @PasaenBogota en X.
    Bogotá

    En video quedó registrado indignante robo a un hombre en silla de rudas en Bogotá

En las imágenes difundidas por medios locales se observa que la adolescente intentó desesperadamente detener la agresión, sin lograrlo. Minutos después, las autoridades lograron ubicar y detener al joven en una vivienda cercana al lugar del crimen. Durante su interrogatorio, el agresor confesó haber actuado “sin pensar”, según informaron fuentes policiales.

La menor, por su parte, fue puesta bajo la custodia del Ministerio Público para rendir declaración como testigo de los hechos.

Mientras la Policía continúa con las investigaciones para esclarecer el origen de la disputa y determinar las responsabilidades correspondientes, la comunidad permanece consternada por la muerte del hombre.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Viral

Noticias Internacionales

Video

Publicidad

Publicidad

Publicidad