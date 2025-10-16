Intentó defender a una adolescente que era golpeada por su novio y agresor le quitó la vida

Un hombre de 33 años perdió la vida al intentar proteger a una adolescente que estaba siendo agredida por su pareja. El hecho, ocurrido el pasado 15 de octubre de 2025, quedó registrado por una cámara de seguridad y ha generado conmoción e indignación en todo en Brasil.

De acuerdo con los reportes policiales, la víctima intervino al presenciar cómo un joven de 22 años golpeaba violentamente a una menor de 14 años en plena vía pública. Sin embargo, el agresor reaccionó desmedidamente: tomó una piedra y la lanzó contra el hombre, para luego continuar atacándolo con puñetazos. La violencia del ataque fue tan extrema que, pese a los esfuerzos por auxiliarlo, el ciudadano murió poco después, sin alcanzar a recibir atención médica.

En las imágenes difundidas por medios locales se observa que la adolescente intentó desesperadamente detener la agresión, sin lograrlo. Minutos después, las autoridades lograron ubicar y detener al joven en una vivienda cercana al lugar del crimen. Durante su interrogatorio, el agresor confesó haber actuado “sin pensar”, según informaron fuentes policiales.

La menor, por su parte, fue puesta bajo la custodia del Ministerio Público para rendir declaración como testigo de los hechos.



Mientras la Policía continúa con las investigaciones para esclarecer el origen de la disputa y determinar las responsabilidades correspondientes, la comunidad permanece consternada por la muerte del hombre.