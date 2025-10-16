En video quedó registrado indignante robo a un hombre en silla de rudas en Bogotá

La delincuencia sigue haciendo de las suyas en Bogotá, esta vez las víctimas fueron un hombre en silla de ruedas y su acompañante. Un video publicado en redes sociales mostró el indignante robo ocurrido el pasado martes 14 de octubre en la localidad de Rafael Uribe Uribe a plena luz del día.

El hecho tuvo lugar en el barrio el Claret pocas horas después de que sus habitantes volvieran de un fin de semana largo.

Allí, el hombre en condición de discapacidad y su acompañante transitaban por las calles luego de volver del aeropuerto (según menciona la cuenta que publicó el video en X), cuando tres individuos armados los interceptaron, al parecer los delincuentes los venían siguiendo.



Video de indignante robo a hombre en silla de ruedas en Bogotá

Las cámaras de seguridad del barrio captaron el momento en que los tres sujetos se acercan por la espalda y primero abordaron a una mujer, uno de ellos la toma por detrás y trata de quitarle la maleta que llevaba. En ese momento, comienza el forcejeo y el hombre decide golpearla con un arma de fuego. La primera víctima hace todo lo posible por no dejarse robar, incluso un carro de color azul trata de auxiliarla dando reversa para intentar ahuyentar al delincuente, pero inmediatamente este le apunta al conductor, por lo cual el auto emprende su camino.

El delincuente consigue derribar a la mujer al suelo y, en ese punto, recibe el apoyo de otro individuo; entre los dos logran quitarle el bolso. Simultáneamente, el hombre en silla de ruedas es abordado por otros dos sujetos, uno lo empuja, provocando que casi caiga, y aprovecha para quitarle la mochila que llevaba en el respaldo de la silla, mientras el otro le arranca una cadena del cuello.



Al ver que su acto delincuencial tuvo éxito, los tres bandidos emprenden la huida junto con los cómplices que los esperaban con motocicletas. De acuerdo con la publicación, hurtaron dos morrales y joyas.

Habitantes del sector están indignados por el hecho, pues denuncian que los robos son constantes, por lo cual piden ayuda de las autoridades y mayor acompañamiento.

#BOGOTÁ. Violento atraco la mañana de hoy 14OCT, en el b/El Claret, loc/Rafael Uribe, quedó registrado en cam/seguridad. Tres individuos fuertemente armados robaron a dos personas que llegaban del aeropuerto, al parecer los venían siguiendo. Se llevaron dos morrales y joyas,… pic.twitter.com/dESO42yDX1 — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) October 14, 2025