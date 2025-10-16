Atención: reportan sicariato en Kennedy, Bogotá; esto se sabe

Un hecho de violencia volvió a sacudir a Bogotá. En la tarde de este jueves, 16 de octubre, se reportó un caso de sicariato en la localidad de Kennedy, exactamente en San José occidental.

De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, los hechos se habrían registrado sobre las 5:30 de la tarde cuando la víctima fue herida con arma de fuego.

Por el momento, la víctima no ha sido identificada, pero se calcula que ronde los 45 años de edad.

El CTI de la Fiscalía asumió la investigación, incluyendo la recopilación de videos de cámaras de seguridad del sector para dar con los responsables.



#ATENTOS 🚨 Informan que hace pocos minutos se registró un atentado sicarial cerca al CC/El Edén, en el b/Alsacia, loc/Kennedy (Bogotá). Hasta el momento se desconocen detalles sobre el crim*n que mantiene conmocionada a la comunidad que además exige seguridad a las autoridades. pic.twitter.com/MjS5kbfv2a — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) October 16, 2025

Este hecho de violencia ha generado incertidumbre entre los residentes, pues en esa zona hay varios locales comerciales, por lo que transitan varias personas durante el día. Además, hay varios conjuntos residenciales y temen que algún disparo hubiera ocasionado un lesionado u otra tragedia en el sector.