En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Presupuesto general
Juliana Guerrero
Importación de gas
EEUU - Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Atención: reportan sicariato en Kennedy, Bogotá; esto se sabe

Atención: reportan sicariato en Kennedy, Bogotá; esto se sabe

Las autoridades ya entregaron un primer balance preliminar de lo ocurrido en el occidente de la capital del país.

cti-levantamiento-asesinato-fiscalia.jpg
Imagen de referencia
Foto: Fiscalía
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de oct, 2025

Un hecho de violencia volvió a sacudir a Bogotá. En la tarde de este jueves, 16 de octubre, se reportó un caso de sicariato en la localidad de Kennedy, exactamente en San José occidental.

De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, los hechos se habrían registrado sobre las 5:30 de la tarde cuando la víctima fue herida con arma de fuego.

Por el momento, la víctima no ha sido identificada, pero se calcula que ronde los 45 años de edad.

El CTI de la Fiscalía asumió la investigación, incluyendo la recopilación de videos de cámaras de seguridad del sector para dar con los responsables.

Este hecho de violencia ha generado incertidumbre entre los residentes, pues en esa zona hay varios locales comerciales, por lo que transitan varias personas durante el día. Además, hay varios conjuntos residenciales y temen que algún disparo hubiera ocasionado un lesionado u otra tragedia en el sector.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Kennedy

Publicidad

Publicidad

Publicidad