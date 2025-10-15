Cae banda dedicada a paseos millonarios en Bogotá: drogaban y secuestraban en Zona T

Una operación de la Policía permitió desmantelar una peligrosa banda dedicada al hurto a personas bajo la modalidad de paseo millonario en el norte de Bogotá.

Tres hombres fueron capturados en flagrancia por el Gaula, luego de retener a una víctima por casi un día entero, someterla con sustancias tóxicas y robarle una alta suma de dinero.

El hecho se presentó en la Zona T, en el norte de la Bogotá, cuando la víctima salía de un bar y abordó un taxi para dirigirse a su residencia. Durante el trayecto, los delincuentes lo habrían drogado y despojado de sus pertenencias.

Posteriormente, fue trasladado a una vivienda donde permaneció retenido por cerca de 19 horas, mientras los sujetos obtenían información de sus cuentas bancarias para realizar retiros y transferencias que ascendieron a 40 millones de pesos.



Gracias a la alerta de la familia a través de la línea 165, se desplegó un operativo de búsqueda coordinado por la Policía. El taxi fue ubicado en el barrio Rincón, en la localidad de Suba, donde los tres ocupantes intentaron huir, pero fueron interceptados y capturados.

De acuerdo con las autoridades, la banda sería responsable de al menos 10 casos de hurto bajo esta modalidad en la ciudad. Además, presentan antecedentes por homicidio y hurto calificado y agravado. Durante el procedimiento se incautaron tres celulares, dinero en efectivo y se inmovilizó el taxi utilizado para cometer los delitos.

En lo corrido de 2025, la Policía Metropolitana de Bogotá ha realizado 96 capturas relacionadas con casos de secuestro y ha resuelto el 92 % de las denuncias interpuestas.