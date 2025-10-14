Manifestantes tomaron centro comercial de Bogotá: están pintando las cámaras

Un grupo de manifestantes, entre ellos miembros de comunidades indígenas y personas encapuchadas, se tomó en la mañana de este martes el centro comercial San Martín, en el centro de Bogotá. En el lugar instalaron varias carpas tanto dentro como fuera del establecimiento.

De acuerdo con información de Blu Radio, los manifestantes ocuparon las zonas comunes del centro comercial, pintaron grafitis en las paredes y cubrieron los lentes de las cámaras de seguridad. En ese punto, montaron carpas con pendones y colchonetas, bloqueando el acceso de los visitantes.

Algunos asistentes al establecimiento señalaron que no todas las personas que participaron serían indígenas, pues varios encapuchados habrían ingresado con el objetivo de afectar la infraestructura del lugar.

En redes sociales circulan imágenes que muestran las carpas ubicadas de forma organizada en las entradas y pasillos del centro comercial, así como los parqueaderos bloqueados.



Cabe recordar que en el centro comercial San Martín funciona una sede del Ministerio de Agricultura, entidad que espera instrucciones del Gobierno Nacional para definir el procedimiento ante la ocupación. Por su parte, la Secretaría de Gobierno de Bogotá informó que la toma estaría a cargo de integrantes del llamado Congreso de los Pueblos Indígenas.



Ministerio de Agricultura y otras entidades bloqueadas por las protestas

Las manifestaciones no se limitaron al centro comercial. Desde temprano, los indígenas y sus acompañantes se tomaron otros puntos de la ciudad, entre ellos el Ministerio de Vivienda y la Universidad Nacional.

En el Ministerio del Interior, la entrada por la carrera 8.ª permanece bloqueada y el ingreso de funcionarios fue restringido. En el Ministerio de Agricultura, se registró un bloqueo en el costado derecho de la entrada principal, donde hay al menos 15 carpas y personas con el rostro cubierto.

#Reportes |



•¡Aquí en la Lucha!

📍UNAL



Se continúa evidenciando la salida de vehículos tipo bus y vehículos de escalera. Por el momento se desconocen los puntos de llegada.



•¡Aquí en la Lucha!

📍Min Vivienda- Cra. 6 #8-77



Se reporta la llegada de un grupo de manifestantes… — Secretaría de Gobierno (@GobiernoBTA) October 14, 2025

En la Agencia Nacional de Tierras (ANT) también se reportó el ingreso de manifestantes que tomaron el control de las puertas, impidiendo el acceso del personal y los usuarios.

La Secretaría de Gobierno recomendó precaución en los puntos donde se mantienen concentraciones, entre ellos:

