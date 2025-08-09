La Fiscalía de Uruguay investiga el presunto homicidio de dos personas por parte de un funcionario policial en un incidente vinculado al encuentro de fútbol entre Nacional y Peñarol de este sábado.

Según detalla un comunicado del Ministerio del Interior, tras finalizar el encuentro, en el que Peñarol derrotó 3-0 a Nacional, la Policía recibió un llamado por disparos de arma de fuego en la localidad de Toledo, en Canelones.

"Un grupo de personas se encontraban viendo el encuentro clásico, entre los que se encontraba un funcionario policial. En el tejido del frente habían colgado banderas de Peñarol y una vez finalizado el encuentro llegan dos motos ocupadas, cada una por tres personas, y uno de ellos esgrimiendo un arma de fuego. Tras esto el policía ingresa a la finca y sale con su arma de reglamento efectuando disparos", señala parte del documento.

Investigan presunto homicidio de dos hinchas tras partido de fútbol en Uruguay: video sería clave Foto: @oficialcap/Instagram

En ese sentido, el comunicado añade que el hecho dejó como resultado dos personas fallecidas por lo que se procedió a la detención del funcionario policial.

Sin embargo, la prensa local destacó minutos después que el fiscal encargado de la investigación dejó en libertad al policía involucrado en el hecho tras considerar que el mismo actuó para repeler un presunto ataque por arma de fuego.

En tanto, la Fiscalía continuará con la investigación con las pericias de la Policía Científica y la de Canelones.