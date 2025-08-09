Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Encuesta Invamer
Isla Santa Rosa
Paro en Boyacá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Investigan presunto homicidio de dos hinchas tras partido de fútbol en Uruguay: video sería clave

Investigan presunto homicidio de dos hinchas tras partido de fútbol en Uruguay: video sería clave

Según se ha conocido, tras finalizar el encuentro, en el que Peñarol derrotó 3-0 a Nacional, la Policía recibió un llamado por disparos de arma de fuego.

Investigan presunto homicidio de dos personas vinculado a partido entre Nacional y Peñarol
Investigan presunto homicidio de dos personas vinculado a partido entre Nacional y Peñarol
Foto: AFP / X @OficialCAP
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 09, 2025 10:46 p. m.

La Fiscalía de Uruguay investiga el presunto homicidio de dos personas por parte de un funcionario policial en un incidente vinculado al encuentro de fútbol entre Nacional y Peñarol de este sábado.

Según detalla un comunicado del Ministerio del Interior, tras finalizar el encuentro, en el que Peñarol derrotó 3-0 a Nacional, la Policía recibió un llamado por disparos de arma de fuego en la localidad de Toledo, en Canelones.

"Un grupo de personas se encontraban viendo el encuentro clásico, entre los que se encontraba un funcionario policial. En el tejido del frente habían colgado banderas de Peñarol y una vez finalizado el encuentro llegan dos motos ocupadas, cada una por tres personas, y uno de ellos esgrimiendo un arma de fuego. Tras esto el policía ingresa a la finca y sale con su arma de reglamento efectuando disparos", señala parte del documento.

Investigan presunto homicidio de dos hinchas tras partido de fútbol en Uruguay: video sería clave
Investigan presunto homicidio de dos hinchas tras partido de fútbol en Uruguay: video sería clave
Foto: @oficialcap/Instagram

En ese sentido, el comunicado añade que el hecho dejó como resultado dos personas fallecidas por lo que se procedió a la detención del funcionario policial.

Sin embargo, la prensa local destacó minutos después que el fiscal encargado de la investigación dejó en libertad al policía involucrado en el hecho tras considerar que el mismo actuó para repeler un presunto ataque por arma de fuego.

En tanto, la Fiscalía continuará con la investigación con las pericias de la Policía Científica y la de Canelones.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

violencia

Homicidios