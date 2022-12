Irán no espera nada del nuevo presidente de EE.UU

Irán sigue de cerca la campaña presidencial estadounidense, por primera vez en directo incluso en la televisión pública, pero no espera nada bueno del próximo inquilino de la Casa Blanca, aunque algunos conservadores se regocijan del mediocre espectáculo ofrecido por los candidatos.



Estados Unidos --que rompió relaciones diplomáticas con Irán en 1980 meses después de la revolución islámica-- es el principal "enemigo" del régimen iraní, pese al deshielo esbozado por el acuerdo nuclear de 2015.



Pese a este acuerdo, que permitió levantar parte de las sanciones internacionales contra Teherán, el poder iraní acusa de todos los males de Washington, como desestabilizar a Oriente Medio, apoyar a su archirrival regional, Arabia Saudí, o ser el principal aliado de Israel.



Pero esta hostilidad no impide que el mundo intelectual y político iraní siga con interés la campaña estadounidense. Por primera vez un debate entre candidatos a la presidencial fue transmitido en directo por la televisión pública.



Durante ese debate, el tercero y último, especialmente tenso, entre la candidata demócrata Hillary Clinton y el republicano Donald Trump, el guía supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, llegó inclusive a tuitear y lamentar la "falta de espiritualidad y de fe" de los dirigentes estadounidenses.



Para el presidente iraní, Hasan Rohani, un religioso moderado elegido en 2013 y que aspira a volver a ser candidato en 2017, la elección en Estados Unidos ofrece una opción entre lo "malo" y lo "peor". Ni dijo quién, de Clinton o Trump, era lo "peor".



Los golpes bajos intercambiados por los candidatos generaron nutridos comentarios en Irán.



"Con esta actitud y con estos modales, van a estropear el estatuto de superpotencia de Estados Unidos", se congratuló Hamid Reza Taraghi, dirigente de un partido islámico. Por esto, "los dos (candidatos) están bien para nosotros", añadió.



El analista conservador Foad Izadi afirmó al diario Sobh No que, "aunque los dos candidatos son enemigos de Irán (...) Clinton es peor opción" que Trump, debido a la dureza que demostró cuando era secretaria de Estado respecto a las sanciones internacionales contra Teherán por su programa nuclear.



Incluso en el campo reformador, hay muchos interrogantes.



"Esta vez es difícil tomar posición", considera Abas Abdi, analista y periodista, quien en las dos anteriores presidenciales escribió que "apoyar a Obama iba en el interés del mundo y de Irán".



Abdi dice no obstante "preferir" a Clinton, aunque considera que "los intereses de la misma están vinculados a los grupos que originan crisis en la región", y que su "preferencia hacia (...) Arabia Saudí e Israel" es algo malo para Irán.



Los iraníes se interrogan sobre lo que ocurrirá con el histórico acuerdo nuclear cerrado en julio de 2015 entre Irán y seis grandes potencias, entre ellas Estados Unidos.



"Trump lo considera el peor de los acuerdos que ha visto jamás" y prometió "romperlo" si es elegido, recuerda François Nicoullaud, exembajador de Francia ante Teherán y especialista sobre Irán. Pero, "Clinton, que se compromete a aplicarlo, mantendrá una actitud de gran desconfianzas hacia Irán", añade.