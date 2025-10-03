Israel, listo para aplicar primera fase del plan de paz en Gaza tras respuesta de Hamás

El Gobierno de Israel anunció en la madrugada de este sábado que el país está listo para implementar “de inmediato” la primera fase del plan de paz para Gaza impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, con el objetivo de liberar a los rehenes, “a la luz de la respuesta de Hamás”.

“Continuaremos trabajando en plena cooperación con el presidente y su equipo para poner fin a la guerra de acuerdo con los principios expuestos por Israel, que coinciden con la visión de Trump para terminar el conflicto”, señaló en un breve comunicado la oficina de prensa del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

El anuncio se produjo después de que, el viernes, el grupo islamista Hamás manifestara su disposición a liberar a los rehenes bajo las condiciones del plan propuesto por Trump y a negociar de inmediato los detalles del acuerdo de paz.

El expresidente estadounidense celebró la postura de Hamás en un video publicado en sus redes sociales, en el que aseguró estar “cerca de lograr” el fin de la guerra en la Franja de Gaza. Asimismo, instó a Israel a detener de inmediato los bombardeos sobre el enclave palestino para facilitar la liberación de los cautivos.



El comunicado del Gobierno israelí no hizo referencia a esta exigencia. Según medios locales y la cadena catarí Al Jazeera, los ataques en Gaza continuaron durante la noche.

Por su parte, el portavoz de la Defensa Civil de Gaza denunció en su canal de Telegram que la ciudad estaba siendo víctima de “bombardeos sin piedad”.

El plan de 20 puntos presentado por Trump el pasado lunes en la Casa Blanca —respaldado por Netanyahu durante su visita a Washington— propone el cese inmediato de las hostilidades, la liberación de los rehenes por parte de Hamás y la creación de un gobierno de transición para Gaza, supervisado por el propio Trump y el ex primer ministro británico Tony Blair.

La hoja de ruta también incluye la desmilitarización de la Franja y la posibilidad de negociar en el futuro la creación de un Estado palestino, opción que, no obstante, Netanyahu ha rechazado.