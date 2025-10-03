“Estamos cerca de la paz”: Trump pide acelerar liberación de rehenes en poder de Hamás

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró la respuesta del grupo terrorista Hamás y un posible alto al fuego en el conflicto con Israel.

Horas antes, el grupo islamista accedió a liberar a todos los rehenes israelíes bajo los términos expresados por el mandatario estadounidense.

“Quiero agradecer a los países que me ayudaron a poner esto juntos, Qatar, Turquía, Arabia, Egipto, Jordania y tantos otros. Tantas personas lucharon tan duro. Este es un gran día. Veremos cómo todo se vuelve real”, dijo Trump.

En esa línea, el presidente norteamericano aseguró que ahora trabajarán para concretar su recién presentado Plan de Paz por Gaza, pues considera que están cerca de lograr la paz en Medio Oriente.



“Tenemos que poner la última palabra en concreto. Espero que los rehenes lleguen a casa a sus padres y que algunos de los rehenes (muertos) lleguen a casa igualmente a sus padres, porque sus padres los querían tanto como si estuvieran vivos”, añadió.

Trump pide detener ataques de Israel

Es la primera vez que Trump insta explícitamente a Israel -aliado clave de Estados Unidos y que aún no ha reaccionado—, a detener sus ataques desde su regreso al poder en enero.

"Basándome en la declaración que acaba de emitir Hamás, creo que están listos para una paz duradera. ¡Israel debe detener de inmediato el bombardeo de Gaza para que podamos liberar a los rehenes de forma segura y rápida!", publicó Trump en su plataforma Truth Social.

Publicidad

"Ahora mismo, es demasiado peligroso hacerlo. Ya estamos negociando los detalles por resolver. No se trata solo de Gaza, se trata de la tan ansiada paz en Medio Oriente".

La declaración de Hamás se produjo horas después de que Trump diera de plazo hasta la noche del domingo para responder al plan de paz que presentó a principios de esta semana en la Casa Blanca o, de lo contrario, se enfrentaría al "infierno".

"El movimiento anuncia su aprobación para la liberación de todos los rehenes -vivos y restos mortales- según la fórmula de intercambio incluida en la propuesta del presidente Trump", señaló Hamás en un comunicado, y añadió que está listo para iniciar negociaciones "para discutir los detalles".

Publicidad

El republicano también compartió el comunicado de Hamás en sus redes sociales, también lo hizo la Casa Blanca.

El mandatario publicó luego un breve mensaje en video en el que elogió la declaración de Hamás y agradeció a los aliados de Estados Unidos, como Catar, Egipto, Arabia Saudita, Turquía y Jordania, por su mediación.

"Este es un día muy especial, quizá sin precedentes", declaró Trump desde el escritorio del Despacho Oval, y añadió: "Espero con ansias que los rehenes regresen a casa con sus padres".

Trump ha insistido repetidamente en que recuperar a los rehenes capturados por Hamás en su ataque a territorio israelí el 7 de octubre de 2023 es una prioridad para él.