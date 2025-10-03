Hamás entregará secuestrados israelíes y negociará para llegar a un cese al fuego

Hamás aceptó parte de los compromisos del plan que propuso Estados Unidos para ponerle fin a la guerra en la Franja de Gaza con Israel.

Entre los puntos aceptados están liberar a todos los rehenes israelíes, así como los cuerpos de quienes fallecieron en cautiverio. De igual manera, se empezará a negociar para llegar a un cese al fuego y así abandonar la Franja de Gaza.



Ultimátum de Trump

Vale recordar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había dado a Hamás hasta las la noche del domingo para que aceptara su plan de paz en Gaza y advirtió este viernes al movimiento islamista palestino que si lo rechaza se enfrentará "al infierno".

"Si este ACUERDO FINAL no se alcanza, el INFIERNO TOTAL, como nadie ha visto antes, se desatará contra Hamás", escribió el mandatario en su plataforma Truth Social.

En desarrollo...