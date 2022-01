Joe Biden anunció que Kamala Harris será su fórmula presidencial en 2024

El presidente de Estados Unidos Joe Biden dijo el miércoles que la vicepresidenta Kamala Harris seria nuevamente su compañera de fórmula si decide buscar la reelección en 2024.

"Ella va a ser mi compañera de fórmula" dijo sobre Harris en una conferencia de prensa. "Está haciendo un buen trabajo", agregó.

Publicidad

Harris, la primera mujer en ser elegida vicepresidenta Estados Unidos, ha visto caer sus índices de aprobación desde que asumió el cargo.

Publicidad



Por su parte, El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ve que su país está más unificado que hace un año cuando llegó a la Casa Blanca, pero menos de lo que "debería", en una rueda de prensa con motivo de su primer aniversario en el poder que se cumple mañana, jueves.

"Diría que sí, pero no está tan unificado como debería", dijo Biden en respuesta a una pregunta de un periodista al respecto, en referencia a su promesa de unir al país tras la división alentada por su predecesor en el puesto Donald Trump (2017-2021).

Publicidad

Sostuvo que Estados Unidos está pasando por "una serie de puntos de inflación", en la historia que ocurren en todas las generaciones. "El mundo está cambiando de grandes maneras", apunto el mandatario, quien auguró que en los próximos diez años habrá más cambios que en los últimos quince por la tecnología y por "colaboraciones fundamentales y alianzas que están pasando". Esto "no es por un individuo o solo porque la naturaleza de las cosas", manifestó.

En ese sentido, Biden indicó que va a haber muchas transiciones y que la cuestión principal va a ser si se pueden mantener las instituciones democráticas, no solo en EE.UU., sino en todo el mundo, para que puedan generar un consenso democrático. El mandatario opinó que "va a ser duro" y que se va a necesitar de liderazgo: "Y no me doy por vencido ante la perspectiva de poder hacerlo.

Publicidad

Le puede interesar. Escuche El Mundo Hoy: