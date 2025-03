Jorge Jesus cobra fuerza como posible seleccionador de Brasil, según la prensa

São Paulo, 29 mar (EFE).- El portugués Jorge Jesus, técnico del Al-Hilal saudí, se perfila como el candidato mejor posicionado para ser el nuevo seleccionador de Brasil, según los principales medios deportivos del país.

ESPN afirma que el exentrenador del Benfica es "el nombre prioritario" de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) para sustituir a Dorival Júnior, despedido el viernes tras la humillante derrota ante Argentina (4-1) en las eliminatorias sudamericanas del Mundial de 2026 .

El preparador portugués estaría dispuesto a renunciar a participar en el Mundial de Clubes de la FIFA con el Al-Hilal y asumir las riendas de la 'Canarinha' con vistas a la doble jornada de las eliminatorias mundialistas de junio contra Ecuador y Paraguay, de acuerdo con Globo.

No obstante, Ge, el portal deportivo de Globo, asegura que "el preferido" continúa siendo el italiano Carlo Ancelotti , si bien su situación contractual con el Real Madrid hace casi imposible su llegada al banquillo de la pentacampeona del mundo.

Este medio indicó que la CBF "retomó los contactos" con el italiano esta semana, algo que negó de forma rotunda este viernes el técnico, quien dijo estar 100 % concentrado en su trabajo con el conjunto blanco .

Ancelotti es un viejo deseo del presidente de la CBF, Ednaldo Rodrigues, quien ya intentó sin éxito su contratación en 2023, hasta el punto de que puso al frente de la selección a dos interinos (Ramon Menezes y Fernando Diniz) a la espera de un 'sí' del italiano que nunca llegó.

En este sentido, y para evitar una nueva frustración con 'Carletto', Jorge Jesus se ha situado como la opción más realista y "está en el radar" de la CBF, según la emisora TNT Sports.

Neymar, estrella de la selección brasileña y quien coincidió con Jorge Jesus en el Al-Hilal, esquivó el asunto en la ceremonia de entrega de premios del Campeonato Paulista.

"No tengo nada que ver, soy un jugador. No me metan en esto, estoy fuera", expresó el delantero del Santos en declaraciones a un pódcast.

En las redes sociales, los aficionados brasileños han bendecido la llegada del extécnico del Flamengo , pues aún recuerdan su glorioso paso por la escuadra de Río de Janeiro, con el que ganó la Liga y la Copa Libertadores en 2019, entre otros títulos.

No obstante, la lista no se reduce a Ancelotti y Jorge Jesus.

El diario 'Estadão', uno de los más influyentes del país, también sitúa entre los posibles candidatos al exjugador del Atlético de Madrid y Deportivo de La Coruña Filipe Luís, actual entrenador del Flamengo ; al portugués Abel Ferreira, de exitosa marcha en el Palmeiras; a Roger Machado (Internacional), al exportero Rogério Ceni (Bahia) y a Pep Guardiola (Manchester City). EFE

