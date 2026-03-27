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Juez mantiene los cargos contra Maduro pero cuestiona las sanciones que limitan su defensa

En esta segunda audiencia celebrada en Nueva York tras su captura en Caracas el pasado enero, se vio a un Maduro visiblemente más delgado y con el cabello más canoso.

Vestido con ropa de preso y unos audífonos: imágenes de Maduro en la primera audiencia
Vestido con ropa de preso y unos audífonos: imágenes de Maduro en la primera audiencia
Foto: EFE
Por: EFE
|
Actualizado: 27 de mar, 2026

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