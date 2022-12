Kanye West anuncia que se postulará a la Presidencia de Estados Unidos

El rapero Kanye West anunció este sábado su postulación a la presidencia de Estados Unidos para las elecciones de noviembre, en las que el mandatario republicano Donald Trump buscará la reelección.

"Debemos materializar la promesa de Estados Unidos mediante la confianza en Dios, la unificación de nuestra visión y la construcción de nuestro futuro. ¡Me postulo a presidente de Estados Unidos! #2020VISION", tuiteó el rapero, el día de la celebración de la fiesta nacional estadounidense.

No dio más detalles sobre su campaña, a cuatro meses de las elecciones de noviembre.

Hace tiempo que West rompió filas con la inclinación más hacia la izquierda de la industria del entretenimiento para vociferar su apoyo a Trump y en 2018 ambos se encontraron en la Oficina Oval.

Pero en 2019 dijo, durante una entrevista en el show Beats 1 de Apple Music, que su apoyo a Trump había sido una forma de provocar a los demócratas y anunció sus propias aspiraciones.

"Llegará el momento en que yo sea presidente de Estados Unidos y recordaré (...) a cada fundador que no tuvo la capacidad de entender lo que estábamos haciendo", dijo sin aclarar a quienes se refería.

El anuncio llega días después de que West lanzara una nueva canción, "Wash Us In the Blood" (Lávanos en la sangre), junto a un video en el que se ven imágenes de las recientes protestas raciales.

Desde 2018, su esposa, la estrella de telerrealidad Kim Kardashian, ha hecho contactos en la Casa Blanca en su lucha por una reforma judicial y logró que Trump perdonara a una sexagenaria por un crimen no violento relacionado con las drogas.

Desde hace semanas, Trump, criticado por sus respuestas a la pandemia de coronavirus y las protestas antirracistas, se ubica detrás de su rival demócrata, Joe Biden, en las encuestas.