La bitácora del viaje que terminó en tragedia en Ecuador

Este es el historial de comparendos al que BLU Radio tuvo acceso:



Del 2005 al año pasado hay un total de 32 multas, en 2 años fueron 19 comparendos, 9 de ellos tuvieron sanciones, 5 son por fotomultas en: Calarcá, Medellín, Ciénaga y Piendamó.



Asimismo, hay 10 comparendos por exceso de velocidad, el último fue el 23 de octubre de 2017 en Piendamó, Cauca. Hay dos comparendos por no utilizar el cinturón de seguridad, 8 por adelantar en zona prohibida. En total 9 conductores son responsables de estas infracciones.

El superintendente de Transporte, Javier Jaramillo reveló que el bus finalmente si salió de Cali, pero lo hizo el domingo 5 de agosto, pasó el peaje de Villa Rica y se dirigía a los termales de Neiva pero finalmente no llegaron allí.

Pasaron a la 1:00 de la mañana por el peaje de Tunía en dónde se vararon por un problema en la caja del vehículo y tuvieron un retraso de 24 horas más, finalmente cruzaron hacia Ecuador el día 13 de agosto.

Por otro lado reveló que el conductor que no tenía la licencia que se requiere para manejar este tipo de vehículos, no se presentaba al centro de reconocimiento de conductores (CRC) desde el 2014 y tenía licencia C1, la cual no está habilitada para la conducción del vehículo en el que viajaban.