La carta que escribió Juliana López desde una cárcel en China

En una carta, enviada a su familia, la joven da las gracias por todas las oraciones a su nombre y asegura que ha sido un difícil proceso el que ha tenido que atravesar.

Este es el contenido de la carta:

“Nunca me voy a cansar de agradecerles todo lo que han hecho por mí y por mi familia, he tenido la oportunidad de leer algunos de sus mensajes. Gracias, gracias, gracias por sus oraciones, son mi fortaleza. Gracias por sus deseos; por creer, son ustedes los que día a día me recargan de energía desde la distancia. Gracias Consulado de Colombia por su gestión, por hacerme sentir cerca de mi país, de mi familia. Gracias a ustedes, porque muchos sin conocerme me regalan sus oraciones.

Solo hay un juez y estoy segura que nos está escuchando y va a hacer su obra en mí. Totalmente confiada en él que todo lo puede. Gracias familia por creer en mí, gracias amigos por estar en la adversidad, gracias Dios por esta prueba, gracias mamá por ser una luchadora incansable. Gracias, gracias, millones de gracias a todos ustedes. ¡Hay Juli López pa’ mucho rato! Solo me queda decirles amén, amén, amén. Dios los bendiga”.