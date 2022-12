La crisis de comida, medicinas e inseguridad llegan al límite: Leopoldo López

“Nuestro pueblo clama por un cambio urgente. La crisis de comida, medicinas e inseguridad está llegando al límite. Y ese pueblo, fiel a su vocación pacífica y democrática, busca una salida constitucional para superar este desastre”, manifestó.

En cuanto al revocatorio dijo que “es el mecanismo en el que hoy están centradas las esperanzas de un cambio urgente. No es una opción defraudar a nuestro pueblo. Nos enfrentamos a una dictadura que no nos va a regalar nada. Debemos salir a conquistar el cambio y la democracia”.

“Esta labor no es solo un deber de la Unidad o de los liderazgos políticos. Todo el pueblo debe activarse y movilizarse, sin presión popular, sin un pueblo firme, organizado y movilizado no habrá ningún cambio político. He solicitado a Voluntad Popular y propongo a la Unidad, que organicemos a todos los venezolanos para la resistencia y la protesta no violenta”, añadió.

Finalmente, hizo un llamado a los venezolanos para que se mantengan firmes y hagan respetar los Derechos humanos, “debemos mantenernos firmes en estas peticiones porque no son otra cosa que el cumplimiento de la Constitución y el respeto de los DDHH. No es la fecha de un acto administrativo como la recolección del 20% el foco de nuestras exigencias, es la garantía del revocatorio este 2016#, arguyó.

“Venezolanos: el cambio depende de todos. Ya viene. Llénense de Fuerza, de fe, de optimismo que ya viene la mejor Venezuela”, finalizó López.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-Continúan las reacciones frente a la muerte del excongresista del Partido Conservador, Juan Mario Laserna. A través de un comunicado el Centro Democrático lamentó el fallecimiento.

-El Gobierno Nacional reiteró que el estatuto de la oposición será el resultado de un acuerdo con todos los sectores políticos, incluyendo a las Farc.

-Temerosos se encuentran los habitantes de la zona rural del municipio de Policarpa, Nariño, territorio de las Farc, porque consideran que una vez el grupo ilegal armado se desmovilice quedarán a merced del ELN, las Bacrim y delincuentes comunes.

- Mediante una carta dirigida al presidente Santos, el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, pidió una solución inmediata a la crisis carcelaria que vive la ciudad. Ya son más de dos meses desde que el Inpec dejó de recibir internos.

-34 mujeres han sido asesinadas en lo que va del año en el departamento del Atlántico, el último caso ocurrió hoy cuando delincuentes ingresaron a una vivienda en el suroriente de Barranquilla y le dispararon a una mujer de 67 años. Según la Policía la víctima tenía anotaciones por tráfico de estupefacientes.

-El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, deberá informar este lunes a los dirigentes de los partidos opositores las consecuencias del intento golpista del 15 de julio, después de una manifestación multitudinaria que hubo este domingo, en defensa de la democracia.

-El Comité Olímpico Internacional (COI) decidió el domingo no suspender al Comité Olímpico ruso (ROC) y dejar a las distintas Federaciones Internacionales que decidan caso por caso sobre la participación de los deportistas rusos, mediante una serie de criterios estrictos, antes de los Juegos de Rio