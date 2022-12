La cruda historia detrás ‘Perro Loco’, general que tiene el Pentágono a su cargo

El general retirado James Mattis, que fue confirmado por el Senado de EE.UU. como nuevo secretario de Defensa, comandó las primeras tropas que invadieron Afganistán en 2001 e Irak en 2003, lo conocen con el apodo de "Perro Loco" y cree que Irán es la principal amenaza para Oriente Medio.

Publicidad

Según el presidente Donald Trump, Mattis es lo más parecido que existe al general George Patton, que lideró el avance estadounidense por Francia y después Alemania tras el desembarco de Normandía en la Segunda Guerra Mundial, y que la épica película "Patton" (1970) coronó como héroe.

Mattis nació hace 66 años en el estado de Washington y con apenas 18 se enroló en el Cuerpo de Marines, estudió Historia y dirigió sus primeras tropas en combate durante la Operación Tormenta del Desierto.

Publicidad

Fueron, sin embargo, los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington los que catapultaron su carrera militar, ya que fue uno de los primeros hombres en armas en poner el pie en Afganistán como el comandante de las fuerzas de vanguardia de la Infantería de Marina que invadieron ese país.

Publicidad

De Afganistán dio el salto a Irak como comandante de la Primera División de la Infantería de Marina que llegó a Bagdad para derrocar al entonces presidente Sadam Husein, y en 2004 lideró la toma de Faluya, bastión de la insurgencia suní.

Célebre en combate, Mattis se dio a conocer por unos polémicos comentarios tras su paso por esas guerras: "Uno va a Afganistán y se encuentra con tipos que han andado abofeteando a las mujeres durante cinco años porque no usan un velo".

Publicidad

"Tú sabes, tipos que han perdido toda la hombría. Y sí, es muy divertido dispararles. De hecho, es muy divertido combatir, es tremendo", dijo entonces "Perro Loco".

Publicidad

En 2007 fue ascendido como general de cuatro estrellas a la comandancia del desaparecido Mando de Fuerzas Conjuntas, y en 2010 alcanzó la cúspide de su carrera militar al ser nombrado jefe del Mando Central, encargado de las operaciones en Oriente Medio, en reemplazo del general David Petraeus.

Como jefe del Mando Central, "Perro Loco" dedicó gran parte de sus esfuerzos a Irán, país al que ve como principal amenaza para la estabilidad de la región, por encima de organizaciones terroristas como el Estado Islámico (EI) o Al Qaeda.

Publicidad

"Considero al EI como una excusa para Irán para continuar causando daño. Irán no es un enemigo del EI. Tienen mucho que ganar de la agitación que crea el EI en la región", afirmó Mattis recientemente, al considerar que la república islámica "ha tenido un comportamiento consistente desde 1979 que no muestra síntomas de cambio".

Publicidad

Fue esa obstinación con Irán lo que presuntamente le costó el puesto en 2013, cuando fue forzado a retirarse por tensiones con la administración del expresidente Barack Obama, aunque en la actualidad respalda el acuerdo nuclear.

Algunas de las frases más polémicas por las que se ganó el apodo de “Perro Loco”:

Publicidad

- "Sé educado, sé profesional, pero ten un plan para matar a todo aquel con el que te encuentres".

Publicidad

- "Los marines no saben cómo se deletrea la palabra derrota".

-"Uno va a Afganistán y se encuentra con tipos que han andado abofeteando a las mujeres durante cinco años porque no usan un velo. Tú sabes, tipos que han perdido toda la hombría. Y sí, es muy divertido dispararles. De hecho, es muy divertido combatir, es tremendo".

Publicidad

- "Forman parte de las fuerzas más temidas y confiables del mundo. Usen su cerebro antes de usar su arma".

Publicidad

- "La primera vez que liquidas a alguien no es un hecho insignificante. Dicho esto, hay muchos pendejos en el mundo que necesitan recibir disparos".

Una vez retirado, Mattis declaró ante el Congreso que la estrategia de Obama de salir de la región había contribuido al empoderamiento del extremismo, unas opiniones que llamaron la atención de Trump.

Publicidad

Es partidario de una solución con dos Estados para resolver el conflicto entre Israel y Palestina, ya que considera que las políticas del primero debilita la posición de Estados Unidos frente a sus aliados árabes.

Publicidad

Mattis será el primer militar de carrera en ocupar el cargo de secretario de Defensa desde 1951, cuando lo fue el general George Marshall bajo la presidencia de Harry Truman.

Sin embargo, antes de que eso suceda "Perro Loco" necesitaba que el Congreso le concediera una excepción para esquivar la ley que exige que pasen 7 años entre colgar el uniforme y acceder a la jefatura del Pentágono, algo que ha sucedido sin mayor complicación.

Publicidad

Además de "Perro Loco", a Mattis también se le conoce como "monje guerrero", un apodo acorde con su afición a la lectura cultivada con los 7.000 ejemplares que posee en su biblioteca.

Publicidad

"Gracias a mi lectura, nunca me he visto atrapado en ninguna situación. No me da todas las respuestas, pero ilumina lo que a menudo es un oscuro camino por delante", manifestó en 2003, en plenas campañas en Afganistán e Irak.