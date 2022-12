La ideología de género le declaró la guerra al matrimonio: papa Francisco

El papa aseguró hoy que existe una "guerra mundial para destruir el matrimonio" y citó entre las amenazas la "ideología de género", durante el encuentro que mantuvo con seminaristas, religiosos y fieles católicos en la iglesia de la Inmaculada en Tiflis.



En su segundo y último día de visita a Georgia, Francisco se reunió con cerca 300 consagrados y fieles católicos reunidos en esta Iglesia católica en la capital y escuchó algunos testimonios, entre ellos el de una mujer casada que le contó las dificultades de las familias.



"Existe una guerra mundial para destruir el matrimonio. Pero no con las armas, con la ideas, hay colonizaciones ideológicas que destruyen", dijo.



Y añadió: "Un gran enemigo del matrimonio es la ideología de género".



En el discurso improvisado de cerca media hora, Francisco aseguró que "el matrimonio es lo más bello que Dios ha creado".



Y lamentó cómo ante "las dificultades, incomprensiones, tentaciones, se resuelve todo por el camino del divorcio. Yo me busco una, yo me busco otro y empezamos de nuevo".



Afirmó que en los divorcios no sólo "pagan" los cónyuges, pues "también paga Dios y los niños".



"No sabéis cuánto sufren los niños pequeños cuando ven las peleas y las separaciones de los padres. Hay que hacer todo para salvar el matrimonio", añadió.



Como en otras ocasiones, Francisco explicó que para mantener el matrimonio es importante que se hagan las paces antes de ir a dormir y que se usen siempre las palabras "permiso", "perdona" y "gracias".



También pidió a la Iglesia Católica que ayude a salvar los matrimonios "con la acogida, la cercanía, el acompañamiento, el discernimiento y la integración".