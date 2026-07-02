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Blu Radio  / Mundo  / La OMS declara el fin del brote de hantavirus originado en un crucero

La OMS declara el fin del brote de hantavirus originado en un crucero

Tras varias semanas de vigilancia epidemiológica, la OMS confirmó el fin del brote de hantavirus asociado a un crucero, al no reportarse nuevos contagios.

OMS da por concluido el brote del Hantavirus
OMS da por concluido el brote del Hantavirus
Foto: EFE // EFE
Por: EFE y AFP
|
Actualizado: 2 de jul, 2026

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dio hoy por concluido el brote de hantavirus que surgió en un crucero, luego de que el último contacto de una persona expuesta al virus finalizara su periodo de cuarentena dando negativo a la última prueba que se le hizo, por lo que retornó a su domicilio.

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) consideró este jueves que el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius, que desató alarma internacional, terminó, después de que la última persona saliera de la cuarentena.

"Nos complace anunciar que el número total de casos relacionados con este brote sigue siendo trece, incluidos tres fallecidos. Se identificaron más de 650 contactos, que tuvieron seguimiento por parte de las autoridades sanitarias de 33 países y territorios", dijo el director general de la OMS, Tedros Adhano Ghebreyesus.

Se registraron 13 casos relacionados con el crucero que zarpó del extremo sur de Argentina, incluidos tres fallecidos.

"La última persona que había estado en contacto con alguien expuesto al hantavirus a bordo del crucero MV Hondius ha terminado su período de cuarentena, ha dado negativo en los análisis y ha regresado a su casa", declaró Ghebreyesus en Ginebra.

"No se ha notificado ningún otro caso desde el 25 de mayo", agregó.

En total, dijo el alto funcionario, se "han identificado y seguido más de 650 contactos por parte de las autoridades sanitarias en 33 países y territorios".

Síntomas del hantavirus
Hantavirus.
Foto: Freepik

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Los 13 casos identificados en este episodio constituyen apenas un puñado frente a las decenas de miles de infecciones por hantavirus, un virus poco frecuente para el que no existe vacuna ni tratamiento específico, registradas cada año.

Pero la mayoría de estas infecciones se deben a un contagio directo a partir de un animal, generalmente un roedor.

La preocupación aquí se centraba en el riesgo de transmisión de persona a persona: la cepa implicada, conocida como de los Andes, es la única conocida que permite este tipo de contagio.

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El 1 de abril de este año el crucero MV Hondius, de bandera neerlandesa, zarpó del puerto de Ushuaia, en Tierra del Fuego, Argentina, con destino a Cabo Verde, con escalas en islas aisladas del Atlántico Sur.

Tras descubrirse el brote, el barco se dirigió a Tenerife, en el archipiélago español de las Canarias, para evacuar allí el 10 de mayo a más de 120 pasajeros.

El crucero atracó finalmente el 18 de mayo en el puerto de Róterdam, en los Países Bajos, con una tripulación reducida obligada a varias semanas de cuarentena. El origen del foco aún no ha sido identificado.

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