La razón por la que Trump arremetió contra comercial de Nike

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atacó este miércoles a Nike por apoyar a Colin Kaepernick, tras desvelarse el primer video publicitario de la marca deportiva que protagoniza el ex quarterback de la NFL, célebre por arrodillarse durante el himno nacional.



Trump, quien el martes consideró el acuerdo de Nike con Kaepernick como "terrible", opinó que el patrocinio de la ex estrella de los San Francisco 49ers había resultado contraproducente para el gigante de artículos deportivos.



"Al igual que la NFL, cuyas cuotas (televisivas) han bajado mucho, Nike está siendo absolutamente azotada por la indignación y los boicots", escribió Trump en Twitter.



"Me pregunto si tenían idea de que sería así. En lo que respecta a la NFL, me resulta dura de ver, y así será, ¡hasta que respeten la BANDERA!".



Nike reveló el lunes que Kaepernick encabezaría una nueva campaña para conmemorar el trigésimo aniversario del lema de la compañía, "Just Do It" (Hazlo).



La iniciativa fue criticada por algunos en Twitter, donde varios usuarios amenazaron con boicotear a Nike, mientras que otros publicaron videos en que destruían su mercancía.



Las acciones de Nike cayeron ligeramente el martes en bolsa, pero subieron el miércoles.



Kaepernick pasó a ser una figura polémica al arrodillarse durante la interpretación del himno nacional en 2016, en un intento de protesta por la injusticia racial en Estados Unidos tras la muerte de varios hombres de raza negra desarmados durante enfrentamientos con las fuerzas del orden.

Publicidad





En 2017, Trump tildó a los jugadores -que como Kaepernick se arrodillaron durante el himno- de "hijos de puta" que deberían ser despedidos.



Eso, a su vez, desencadenó una ola de nuevas protestas en el ámbito del fútbol americano, que sigue siendo el deporte más popular de Estados Unidos.



Kaepernick, quien lideró en 2013 a los 49ers al SuperBowl que ganaron finalmente los Seattle Seahwks, no ha logrado encontrar empleo con un equipo de la NFL desde que fuera liberado por San Francisco en 2017.



Actualmente está demandando a la NFL, alegando que los dueños de las franquicias se confabularon para mantenerlo fuera de la liga.

Vea también: Secretario de Estado niega estar detrás de artículo contra Trump en New York Times



El lunes, Nike lanzó la imagen promocional de su nueva campaña inspirada en Kaepernick y que presentaba un retrato en blanco y negro del jugador superpuesto con el lema "Cree en algo. Incluso si eso significa sacrificar todo".



El miércoles, Nike desveló un comercial con Kaepernick que se emitirá durante el partido inaugural de la temporada, el jueves entre los vigentes campeones Philadelphia Eagles y los Atlanta Falcons.



En el spot, titulado "Dream Crazy", Kaepernick aparece como narrador, mientras se suceden imágenes de deportistas con historias inspiradoras, como el ícono de la NBA LeBron James, la estrella del tenis Serena Williams y el corredor keniata Eliud Kipchoge.



"No preguntes si tus sueños son una locura, pregunta si son lo suficientemente locos", comenta Kaepernick al final del mensaje.