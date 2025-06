La robaron y cuando iba para la estación de Policía a denunciar la volvieron a asaltar

Un caso de inseguridad ha dado mucho de qué hablar en Argentina, pues dos mujeres fueron víctimas de atraco en cuestión de horas y quedando en riesgo en la zona de La Matanza, parte de la provincia de Buenos Aires en donde, incluso, les sacaron arma de fuego para amenazarlas.

Todo sucedió cuando Carina Berdón y su madre, de 29 y 50 años, respectivamente, salieron en una camioneta desde Almirante Brown, barrio de la ciudad, hacia una feria local. Fue ahí donde sucedió el primer atraco y es que, mientras disfrutaban del evento, escucharon la alarma del auto dispararse y al salir notaron que estaba el vidrio trasero roto.

Ahí perdieron 10.000 pesos argentinos (35.000 pesos colombianos), algunos documentos y objetos personales, por lo cual decidieron salir con destino a una estación de Policía cercana para poner la denuncia, pero les dijeron que necesitaba fotos impresas de cómo quedó el vehículo para poder poner el denuncio y fue cuando tuvieron la idea de ir a donde una familiar, que vive cerca, a sacar las fotografías.

Robo en Argentina // Foto: X @PolicialesON

Mientras esperaban que les entregaran las impresiones, nuevamente fueron víctimas de un robo cuando estaban en el interior del vehículo. Estacionadas llegaron dos personas y sacaron armas de fuego amenazando con disparar, según reveló el medio local TN.

“No podía bajar porque tenía el cinturón puesto, estaba nerviosa. Ni bien me lo desenganché, me agarró de la campera y me tiró al piso. Justo cuando me tiró, veo que se acercó otra persona y pensé que venía ayudar. Pero no, vino a subirse del lado del conductor e intentó arrancar la camioneta", relató, de acuerdo con el medio mencionado.

Pero en medio del forcejeo entre ellos, se destruyó la llave de la camioneta y los ladrones terminaron escapando del sitio para evitar ser atrapados. Minutos después llegaron algunos patrulleros y les ayudaron a poder realizar la denuncia, que se había multiplicado.

“Los vecinos saben quiénes son y nos dijeron que salieron de la cárcel hace poco (…) Lo único que nos dijeron fue que llamemos al seguro para que venga una grúa y nos vayamos a casa. Me reclamaron por qué no hice la denuncia virtual, así evitaba el segundo robo. Una falta de empatía tremenda”, añadieron.

Este fue el video del robo