La tierna petición de Pepe Mujica sobre su muerte y que relaciona a su perrita

Luto en el mundo al conocerse la muerte de José 'Pepe' Mujica, expresidente de Uruguay y uno de los líderes políticos más influyentes en Latinoamérica de este siglo. Falleció a los 89 años y es que, según contó a principios del 2025, en el 2024 le informaron de un diagnostico de cáncer de esógafo que sufría.

Pero esto revivió una entrevista que el mandatario tuvo en CNN en 2020 en donde dejaba en claro su petición el día que muriera, la cual estaba relacionada con Manuela, la perrita que lo acompañó durante 18 y que falleció en 2018 a los 22 años, algo poco visto en una mascota.

Pepe Mujica y su perra Manuela // Foto: AFP

La petición de Pepe Mujica el día de su muerte con su perra Manuela

En dicha entrevista le consultaron cómo se encontraba su perrita, la cual llevaba más de 18 años a su lado y que era una de sus preferidas. La respuesta del exmandatario sorprendió y conmovió al propio periodista, en especial porque ahí dejó en clara su deseo el día que muriera.

"Está muerta. Vivió 22 años, lo que es un récord para un perro. Está debajo de un (árbol) secuoya y el día que muera he pedido, que me incineren, me prendan fuego y pongan las cenizas ahí, debajo de ese árbol y al lado de ella, de Manuela. Entre más conozco a los humanos, más adoro a los perros.

BLU Radio. Manuela, mascota de Pepe Mujica / Foto: AFP.

¿De qué murió Manuela, la perrita de Pepe Mujica?

Medios uruguayos confirmaron la noticia el 8 de junio de 2018. Ella perdió una pata luego de resultar herida en un accidente en un tractor que conducía el exmandatario. Si bien nunca se reveló la causa de su muerte, se mencionó que habría sido de vejez y en causa naturales al lado de Mujica a quien acompañó durante años y se volvió un símbolo.