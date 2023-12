La verdad detrás de la periodista de la BBC que sacó el dedo en plena transmisión

A comienzos de diciembre de 2023 un hecho curioso sucedió en el Reino Unido, en plena transmisión de noticias de la BBC una periodista sacó el dedo en vivo lo que generó una ola de críticas en su contra por personas que la tildaron de "poco profesional", "grosera" o "infantil".

Comienza el informativo de la BBC y pasa esto 😂 #bodylanguage

"¡Fue una broma privada con el equipo y lamento mucho que saliera al aire! No era mi intención que esto sucediera y lo siento si ofendí o molesté a alguien. En realidad, no estaba "dándole la vuelta al pájaro" a los espectadores ni siquiera a una persona", respondió Maryam Moshiri, la periodista de la polémica en su cuenta de X.

No obstante, por fortuna para Moshiri, se conoció un segundo video de este polémico momento en la televisión del Reino Unido. Sin saber si fue un compañero o no, el clip muestra cómo en realidad ella solo estaba bromeando con sus compañeros de trabajo durante la cuenta regresiva y un mal cambio de cámara fue lo que generó el problema.

"No fue la BBC quien publicó esto y ciertamente no fui yo! Pero en cierto modo creo que me alegro de que esto esté ahí, ya que muestra que ESTABA bromeando un poco con el equipo durante la cuenta regresiva", dijo ella sobre esto, aunque sí agradeció porque se dijera la verdad de que no se hizo con ninguna mala intención.

🇬🇧 | El video detrás de escena revela la cuenta regresiva que realizaba la presentadora de noticias para finalizar con el dedo medio antes del inicio del noticiero de BBC News.

pic.twitter.com/LCpzv04VNk — Alerta News 24 (@AlertaNews24) December 15, 2023

Cabe recordar que pese a toda la polémica, Moshiri no fue despedida de su trabajo, sino que recibió el apoyo de su trabajo y de todos sus compañeros, según dio a conocer "muy feliz" en su cuenta de X. "¡Gracias a todos los que me han enviado mensajes de apoyo durante los últimos días!", dijo.

De igual forma, la periodista volvió a pedir disculpas y aseguró que espera que algo como esto no vuelva a suceder.

