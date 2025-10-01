Ladrones le quitaron la vida a hombre que se resistió a robo: estaba con sus hijos

La indignación crece en redes sociales tras la circulación de un video en el que se observa el momento en que un joven padre es asesinado a tiros frente a sus dos hijos al intentar resistirse a un robo.

La grabación, que ya le da la vuelta al mundo, muestra la crudeza de un crimen que ha dejado a dos menores huérfanos y que ha despertado rechazo generalizado.

El hecho ocurrió en la noche del pasado domingo 28 de septiembre en un barrio residencial del distrito de Orangi, en la zona noroeste de Karachi, capital de la provincia pakistaní de Sindh.

La víctima fue identificada por las autoridades locales como Sajjad Shaukat, un hombre de 25 años que se encontraba de visita con su familia cuando fue abordado por los delincuentes.



Las imágenes difundidas muestran a Shaukat en la entrada de la vivienda cargando en sus brazos a su hijo menor, de poco más de un año, mientras que su otro hijo permanecía junto a él. En ese momento aparecieron dos hombres en motocicleta; el copiloto descendió, desenfundó un arma y lo intimidó para robarle.

Este es el video:



اورنگی ٹاؤن رحمت چوک کے قریب ڈاکو نے بیٹے کے سامنے باپ کو قتل کردیا، فیصل آباد کا رہائشی ایک داماد، جو مہمان بن کرکراچی آیا اور اپنے دو معصوم بچوں کے سامنے ظلم کا نشانہ بن گیا!! pic.twitter.com/l9wfkymhzd — Mohammad Hayat (@mofarooka) September 29, 2025

El joven, en un intento desesperado por protegerse y resguardar a sus hijos, empujó la mano del asaltante e intentó ingresar a la casa. La reacción del delincuente fue inmediata: le disparó a quemarropa y lo dejó tendido sin vida frente a los pequeños.

Los responsables huyeron en la motocicleta a toda velocidad, dejando tras de sí una escena devastadora.

La policía de Orangi Town aseguró que ya abrió una investigación y que el video viral será clave para identificar a los responsables. Además, solicitaron a la comunidad aportar información que permita dar con el paradero de los agresores.

“Este hecho nos duele profundamente, se trata de un padre de familia que perdió la vida delante de sus hijos. No descansaremos hasta llevar a los culpables ante la justicia”, indicaron voceros de la institución.

Mientras tanto, en plataformas digitales miles de usuarios han expresado su indignación, señalando este crimen como un reflejo del nivel de violencia que viven muchas comunidades y que, en este caso, arrebató la vida de un joven padre en cuestión de segundos.