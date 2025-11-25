En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Santiago Uribe
Cartel de los Soles
Reforma tributaria
Infiltración de disidencias Farc

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / LATAM aplaza otro vuelo a Caracas por alerta internacional y mantiene ajustes en su operación

LATAM aplaza otro vuelo a Caracas por alerta internacional y mantiene ajustes en su operación

La aerolínea trasladó para el 2 de diciembre su operación prevista para este 26 de noviembre, en respuesta a la advertencia de seguridad emitida por EE. UU. y a las recomendaciones de la Aerocivil.

Publicidad

Publicidad

Publicidad