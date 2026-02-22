En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva EPS
Expríncipe Andrés
Salario mínimo
Nuevo pasaporte

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / León XIV pide más silencio, menos pantallas y mayor atención a ancianos y pobres en Cuaresma

León XIV pide más silencio, menos pantallas y mayor atención a ancianos y pobres en Cuaresma

El papa instó a los católicos a que "junto con la oración y las obras de misericordia" den "espacio al silencio, apaguemos un poco los televisores, la radio y los teléfonos móviles".

Mensaje del papa León XIV para Año Nuevo.
Mensaje del papa León XIV para Año Nuevo.
Foto: AFP.
Por: EFE
|
Actualizado: 22 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad