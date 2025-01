Leonardo DiCaprio dona un millón de dólares para afectados por incendios en Los Ángeles

Leonardo DiCaprio se comprometió este miércoles a donar un millón de dólares para los esfuerzos de socorro por los incendios que acorralan al condado de Los Ángeles desde el pasado 7 de enero y que hasta el momento se han cobrado 25 vidas.

"Los incendios forestales de Los Ángeles están devastando nuestra ciudad", escribió en una historia de Instagram el actor de 'Once Upon a Time in Hollywood'.

DiCaprio, reconocido por su labor como activista ambiental, explicó que la donación se realiza en colaboración con la organización Re:wild, de la que es miembro fundador, "para apoyar tanto las necesidades urgentes como los esfuerzos de recuperación tras el incendio".

También escribió que la ayuda beneficiará de inmediato a la Fundación del Departamento de Bomberos de Los Ángeles; la Fundación contra Incendios de California; la organización liderada por el chef español José Andrés, World Central Kitchen; la Fundación Comunitaria de California; Pasadena Humane Society y el Fondo de Bomberos de SoCal.