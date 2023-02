Los alcances y las polémicas de la aprobación de la “ley trans” en España

Tras meses de debate en el seno del gobierno de izquierda, el Congreso español aprobó definitivamente este jueves una ley que autoriza la libre autodeterminación de género, pese a que otros países europeos pioneros han reculado ante el delicado asunto. Enrique Rodríguez, corresponsal de Blu Radio en España, se conecta para hablar de la polémica en dicho país por la denominada "ley trans".

“Una parte del feminismo más clásico considera que, la autodeterminación de género, solamente yendo al Registro Civil invisibiliza a la mujer… Con esta nueva ley, el cambio de sexo en el documento de identidad se realiza únicamente con la decisión y voluntad de la persona”, señaló.

La llamada "ley trans" abre la puerta a que cualquier persona a partir de los 16 años cambie libremente de género mediante un sencillo procedimiento administrativo.

Ya no serán necesarios los requisitos exigidos hasta ahora: un informe médico que diagnostique disforia de género y una prueba de tratamiento hormonal por dos años.

“Entre los 12 y 14 años tendrá que ser un juez quien avale el cambio de sexo…Me preocupa mucho lo de los menores de edad y no porque crea que los menores van a ir en masa a los hospitales a cambiarse de sexo, sino porque tengo la sensación de que un menor de 12 años no se cómo pueda afrontar un proceso como ese”, resaltó.

Además, el Congreso de los Diputados aprobó una nueva ley del aborto que permite la interrupción del embarazo a las menores sin permiso familiar a partir de los 16 años, y que instaura el derecho a una baja médica a las trabajadoras que sufren reglas dolorosas, conocida como "baja menstrual", una medida pionera en Europa.

España pasa a ser uno de los pocos países que autorizan la elección del sexo de forma sencilla, a imagen de Dinamarca, que fue el primer país que concedió este derecho a las personas transgénero, en 2014.