Los medios occidentales están desinformando cuando dicen que hay una invasión: colombiano en Ucrania

Ucrania es uno de los temas principales en la agenta noticiosa a nivel internacional, todo por el conflicto geopolítico que existe entre Rusia y Estados Unidos , en el que se discute el ingreso del país exsoviético a la OTAN.

Es por eso que en Sala de Prensa se quiso mirar dicha situación desde un punto de vista "extraoficial", más experiencial, con ayuda de un compatriota que vive en el país europeo para aclarar lo que realmente se percibe allí por parte de sus habitantes.

Frediany Gómez es un colombiano que habita en la ciudad de Járkov, la segunda ciudad más grandes de Ucrania y una de las más cercanas a la frontera con Rusia. Allí se desempeña como guía turístico y señala que tanto ahí, como en las principales ciudades, realmente no se vive un temor como lo han querido reflejar los medios en occidente.

Frediany expresó que ocurre lo mismo que pasa en Colombia, aunque existe el conflicto, en las principales ciudades no se siente la misma situación, por lo que el país no se encuentra en una gran alerta de guerra.

"Aquí no se siente absolutamente, nada, el problema lo están teniendo allá abajo en el sureste, (...) Con toda esta guerra de información se desató nuevamente el tema, pero allá. Tú entrevistas gente que está en Kiev, en lviv, que es una ciudad que está al otro la do de Ucrania, más cerca a Europa occidental y no pasa absolutamente nada", expresó el colombiano.

De igual forma, para los ucranianos, el tema del conflicto es algo más relacionado a los intereses políticos de los respectivos países, por lo que ya están acostumbrados a este tipo de noticias, pues desde hace varios años

Frediany también explicó que todo hace parte de una campaña de desinformación desde occidente, en la que presionan para que Rusia invada.

"Yo siempre he dicho que muchos medios occidentales están desinformando y siento que hay una presión para que Rusia invada, y siempre ponen fechas, yo escuché que iban a invadir en noviembre, que en diciembre no porque era invierno, luego que el 16 de febrero, luego que no para el 18", declaró.

Escuche la entrevista completa en Sala de Prensa: