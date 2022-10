Los principales candidatos a suceder a Correa en Ecuador

Exvicepresidente de Correa entre 2007 y 2013, de hablar pausado y sonrisa fácil, Lenín Moreno, de 64 años, es la carta del movimiento oficialista Alianza País para perpetuar el "Socialismo del siglo XXI".



A diferencia de la imagen fuerte que proyecta Correa, su estilo "afable y conciliador" según el propio mandatario, lo perfila, como alguien capaz de abrir un diálogo con sectores enfrentados con el correísmo en la última década, opinan analistas.



Moreno, parapléjico por un disparo en un asalto en 1998, se traslada en silla de ruedas y podría convertirse en el primer ecuatoriano con discapacidad en asumir la Presidencia.



Licenciado en administración pública con estudios de medicina y psicología, es el abanderado de las causas sociales tras liderar la Misión Manuela Espejo, primer diagnóstico de la situación de los discapacitados en Ecuador.



"El poder es un ejercicio de humildad, de servicio, no de vanidad", declaró hace poco el candidato, que escribe libros de humor y en sus discursos no faltan los chistes.



Casado y con tres hijas, oriundo de la provincia amazónica de Orellana (este), fue nominado al premio Nobel de Paz en 2012 y designado en 2013 secretario general adjunto de la ONU para la discapacidad.



Exbanquero de 61 años, exministro de Economía en el gobierno del derrocado Jamil Mahual y exgobernador de la provincia de Guayas, Guillermo Lasso, representante de la derecha conservadora, aspira por segunda ocasión a la presidencia de Ecuador, tras perder en 2013 en primera vuelta.



Nació en Guayaquil (suroeste) en una familia de "clase media". Casado y con cinco hijos, se define como un "emprendedor".



Trabajó desde los 15 años, llegó a ser presidente del Banco de Guayaquil aunque abandonó sus estudios universitarios de Economía, y se dedicó de lleno a la política desde 2012.



"Vamos por el cambio" es su lema y su mayor oferta es la creación de un millón de empleos en cuatro años.



Eliminar 14 impuestos y atraer inversión extranjera son otras propuestas del candidato del movimiento Creo.



Correa le achaca su participación en la crisis bancaria de 1999 que derivó en la dolarización del país en 2000, el congelamiento de depósitos y la migración de cientos de miles de ecuatorianos.



La exdiputada Cynthia Viteri es la única mujer en liza para la elección presidencial del próximo domingo, pero no es la primera vez que aspira a la Presidencia.



La abogada guayaquileña de 51 años, con una maestría en marketing político, se presentó en 2006.



Fue representante del Partido Social Cristiano en la Asamblea Constituyente de 1997-1998 y desde entonces se ha desempeñado como diputada -hasta que presentó su candidatura- siguiendo una línea de derecha, aunque de sesgo progresista.



Casada y con cinco hijos, Viteri se identifica en campaña con las madres y ofrece aumentar el empleo, bajar los impuestos, subir los salarios y atender los casos de corrupción.



El general en retiro Paco Moncayo es recordado por liderar en 1995 la victoria militar en el Cenepa durante la guerra con Perú, y por su gestión como alcalde de Quito entre 2000 y 2009.



De 76 años, con estudios en Ciencias Internacionales, el exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas también es miembro de la Academia Nacional de Historia.



Además, fue diputado por la Izquierda Democrática tras su retiro de la vida militar.



Menos confrontador que Lasso y Viteri, el candidato quiteño, casado y con cuatro hijos, considera el desempleo como el problema "más urgente" y propone reducir gastos, reorganizar el Ejecutivo, atraer inversión extranjera y auditar la deuda pública.



