Los videos del devastador terremoto en Afganistán: más de 800 muertos

El devastador movimiento telúrico de magnitud 6,0 sacudió el este del país la noche del domingo. Videos difundidos en redes sociales muestran escenas de pánico, destrucción de viviendas y labores de rescate improvisadas.

El Gobierno de facto talibán elevó este lunes a 800 los muertos y a unos 2.500 los heridos tras el fuerte terremoto que golpeó las provincias orientales de Afganistán. El portavoz talibán, Zabihullah Mujahid, confirmó las cifras en rueda de prensa y advirtió que el balance “no es definitivo y podría aumentar” en las próximas horas.

En las redes sociales se multiplican los videos tomados por sobrevivientes que permiten dimensionar la magnitud de la tragedia. En algunas grabaciones se observan edificios colapsando en cuestión de segundos, mientras los habitantes huyen entre gritos. Otras imágenes muestran a grupos de vecinos escarbando con sus manos entre los escombros para rescatar a atrapados, ante la carencia de equipos especializados.

Los videos más compartidos proceden de las provincias de Kunar y Nangarhar, donde las construcciones de adobe se desplomaron con facilidad por la violencia del movimiento. En varias filmaciones se aprecia el polvo cubriendo el cielo tras los derrumbes, así como caminos bloqueados por deslizamientos de tierra, lo que ha dificultado el acceso de los equipos de emergencia.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) situó el epicentro del sismo a 27 kilómetros al este de Nangarhar, a solo ocho kilómetros de profundidad, lo que amplificó su poder destructivo. El temblor ocurrió a las 23:47 del domingo hora local (19:17 GMT) y fue seguido de al menos dos réplicas de magnitud 5,2.

El ministro del Interior, Khalifa Sirajuddin Haqqani, instruyó a las autoridades locales para brindar asistencia inmediata a los damnificados. Sin embargo, la fragilidad del sistema sanitario y la precariedad de las infraestructuras complican la respuesta en un país que es considerado uno de los más vulnerables del mundo a desastres naturales.

Los videos que circulan en internet no solo evidencian la catástrofe, sino también la solidaridad de la población, que improvisa campamentos, comparte alimentos y asiste a los heridos en hospitales colapsados. Con las carreteras bloqueadas y comunidades enteras incomunicadas, se teme que el número de víctimas continúe aumentando.