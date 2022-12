Lucha ahora se centrará en el lavado de dinero narco: asesor de gobierno mexicano

Para Alfonso Durazo, asesor de seguridad de AMLO y candidato propuesto como secretario de Seguridad Pública de México, es necesario cambiar la estrategia, basada exclusivamente en la fuerza policial, contra el narcotráfico y el crimen organizado.



“Nuestra propuesta es el uso de la fuerza pública, pero como último recurso. Para nosotros el crimen organizado lo veremos como una entidad económica y por eso la combatimos como tal”, dijo en entrevista con BLU Radio.



En ese sentido, el funcionario señaló que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador centrará su lucha contra el lavado de activos, que es, a su juicio, lo que les da a los criminales capacidad de corromper y de operar.



“Yo podría sintetizar la problemática de seguridad diciendo que no hay crimen organizado en el mundo que no avance de la mano de la protección policial. Al mismo tiempo, no hay protección policial al crimen organizado que no esté apadrinada por un alto político o por un funcionario”, dijo.



