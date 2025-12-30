Paisita Día resultado del último sorteo hoy, martes 30 de diciembre de 2025

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El Chance Paisita Día es uno de los juegos de azar más tradicionales y reconocidos en Colombia, especialmente en el departamento de Antioquia. Su nombre rinde homenaje a la cultura paisa, una de las más representativas del país, y su sorteo diario se transmite a través del canal regional Teleantioquia, lo que fortalece su cercanía con los apostadores.
Este juego se caracteriza por su accesibilidad, ya que permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, adaptándose a distintos presupuestos. Para ganar, el número apostado debe coincidir exactamente, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo.
El número ganador del chance Paisita Día de este martes 30 de diciembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio fue acertado.
Desde 2025, el Chance Paisita Día incorporó la opción de una quinta balota o número adicional, una modalidad que permite aumentar el valor del premio cuando se acierta junto con las demás cifras seleccionadas.
El sorteo del Chance Paisita Día se realiza todos los días. De lunes a sábado, el juego se lleva a cabo a la 1:00 p. m., mientras que los domingos y días festivos el sorteo se realiza a las 2:00 p. m. Estos horarios permiten que los jugadores conozcan con anticipación el momento exacto del sorteo y consulten los resultados de manera oportuna.
El Chance Paisita Día ofrece varias modalidades de apuesta, cada una con premios definidos según la cantidad de cifras acertadas y el orden en el que coincidan con el resultado oficial:
Estas opciones hacen que el juego sea flexible y atractivo para distintos tipos de apostadores.
El proceso para reclamar un premio del Chance Paisita Día depende del valor ganado, aunque existen documentos que son obligatorios en todos los casos.
Documentos fundamentales para cualquier premio:
Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):
Gracias a su tradición, facilidad de juego y variedad de apuestas, el Chance Paisita Día continúa siendo una de las opciones más populares y accesibles para quienes buscan probar suerte a diario en Colombia.