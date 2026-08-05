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Lula se despide de Petro por llamada telefónica a horas del traspaso de mando en Colombia

Durante la conversación Lula agradeció a Petro el "diálogo productivo" y la "estrecha cooperación" sostenida entre ambas naciones durante el periodo en que coincidieron al frente de sus respectivos Gobiernos.

Presidentes Gustavo Petro y Lula da Silva
Presidentes Gustavo Petro y Lula da Silva
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 5 de ago, 2026

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sostuvo este miércoles una llamada telefónica con el mandatario de Colombia, Gustavo Petro, para despedirse, con motivo del fin del mandato del líder colombiano, quien entregará el poder este viernes, según informaron fuentes oficiales.

De acuerdo a la nota divulgada por la Presidencia brasileña, durante la conversación Lula agradeció a Petro el "diálogo productivo" y la "estrecha cooperación" sostenida entre ambas naciones durante el periodo en que coincidieron al frente de sus respectivos Gobiernos.

El jefe de Estado brasileño subrayó el compromiso del presidente saliente con el desarrollo sostenible, la inclusión social y la integración regional.

En este tiempo, ambos líderes han encabezado, junto al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y otros mandatarios progresistas, la plataforma 'Democracia Siempre', una iniciativa de coordinación política internacional creada para contrarrestar el avance del autoritarismo.

En la llamada, Lula y Petro celebraron el hallazgo de gas natural en el pozo exploratorio Sandía-1, ubicado en aguas profundas colombianas, anunciado conjuntamente por las empresas estatales Petrobras y Ecopetrol este lunes.

Según el comunicado, ambos presidentes remarcaron el potencial de esta iniciativa para fortalecer la cooperación bilateral en materia energética y garantizar la seguridad energética en la región.

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Petro concluirá este viernes su gestión al frente de la Casa de Nariño para dar paso al presidente electo, Abelardo De La Espriella, quien asumirá el cargo para el periodo 2026-2030 tras imponerse en segunda vuelta al candidato progresista Iván Cepeda.

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Una fuente del Gobierno brasileño confirmó a EFE a fines de junio que Lula no tiene previsto asistir a la toma de posesión de De la Espriella.

Según la prensa local, el canciller Mauro Vieira será quien encabezará la comitiva brasileña en Bogotá.

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