Madre afirmó recibir un milagro de la Virgen que llora sangre: su hijo se curó de cáncer

Durante este año, feligreses y creyentes han asegurado que la Virgen de la Inmaculada Concepción lloró al menos 14 veces, además, de derramar sangre en algunas ocasiones, de acuerdo con sus testimonios. Sin embargo, recientemente esta Virgen volvió a ser noticia, pues una mujer afirmó que recibió un milagro de esta.

La Virgen de la Inmaculada Concepción está ubicada en la capilla de Vinará, en la provincia de Santiago del Estero, en Argentina. Allí, una madre, ante el desespero y el dolor por una cirugía a la que iba a ser sometido su hijo, recogió las lágrimas de la Virgen y las guardó para él.

Raúl Alemir, protagonista de esta historia, tiene 39 años y fue diagnosticado con mixofibrosarcoma, un “tipo de cáncer que comienza en el tejido conectivo que suele aparecer en los brazos y las piernas. Este puede provocar un bulto debajo de la piel que crece lentamente", según Mayo Clinic.

Alemir fue diagnosticado años atrás con esta enfermedad y le amputaron una pierna a causa de la misma. Sin embargo, en 2022 el cáncer regresó y atacó agresivamente su cuerpo, esparciéndose rápidamente por él.

La cirugía a la que iba a someterse Alemir era para extirpar un tumor que empezó a crecer después de que el cáncer reapareciera en su brazo izquierdo. Este bulto llegó a pesar siete kilogramos, por lo que el hombre tuvo que permanecer en cama durante bastante tiempo.

“Tuve que suplicar a los médicos para que me operaran, porque no querían arriesgarse por las pocas posibilidades de sobrevivir”, detalló Alemir al medio ‘Infobae’.

Ante este panorama, la madre de Alemir recogió las lágrimas de la Virgen en una servilleta y las guardó para su hijo. “Yo junté las lágrimas de la Virgen en una servilleta de papel y las guardé para mi hijo. Se lo entregué a mi hija Liliana para que se lo diese a Raúl. Sabía que ella me lo iba a ayudar”, sostuvo la mujer al medio ya citado.

La encomienda de la madre salió desde su provincia hasta el hospital en Buenos Aires donde le iban a practicar la cirugía. Al recibir la servilleta con lágrimas, el pasado 6 de septiembre, Alemir se las colocó en el brazo que tenía el tumor.

Contra todo pronóstico, la extirpación del tumor fue todo un éxito y los cirujanos lograron que Alemir pudiera conservar su brazo.

“Crean o no crean para mí la Virgen es milagrosa y a mí me escuchó, me cumplió la promesa”, apuntó llorando la madre del hombre.

