Maduro acusa a Santos de “dirigir ataque a la economía venezolana”

El presidente venezolano Nicolás Maduro insistió una vez más en que mafias económicas en la frontera entre Colombia y Venezuela son las culpables de la crisis económica que atraviesa su país, específicamente en lo que tiene que ver con la falta de efectivo, y además señaló directamente al presidente de Colombia como el responsable.

“Hemos sufrido un ataque dirigido por Juan Manuel Santos desde Colombia, Juan Manuel Santos dirige el ataque contra la economía venezolana con las mafias de Cúcuta, con las mafias de Maicao, contra la moneda venezolana, se roban el billete de Bs 50 de Bs 100, todos los billetes para sacarlos para afuera”, manifestó.

Dijo el mandatario venezolano que han capturado a gerentes de algunos bancos privados por llevar camiones de billetes a la frontera “para vendérselos a las mafias de Juan Manuel Santos en Colombia.

“Es Juan Manuel Santos quien dirige todos estos mecanismos perversos contra Venezuela, pero lo hemos derrotado y lo vamos a seguir derrotando, ¡has fracaso Juan Manuel Santos!, retírate, te hemos derrotado, ¡ríndete Santos!”, añadió Maduro

La paz de Venezuela

Nicolás Maduro además calificó al presidente Santos de traidor y malagradecido: “la única cosa que hizo en sus 8 años de gobierno fue firmar el acuerdo de paz con las Farc, y lo hizo gracias a Chávez y humildemente a este autobusero presidente que está aquí”.

Insistió que si no fuese por Venezuela no tuviera ni un logro en los 8 años de gobierno, “todo lo demás ha sido destrucción social, económica, política, corrupción en Colombia, (…) si se lo hizo a Uribe que era su padre político, si le metió una puñalada por la espalda, que no puede esperar uno de un personaje de esta calaña, lo lamento mucho porque bastante me tocó como Canciller hablar con él, con el presidente Santos”.