Maduro enviará nota de protesta y pide a EEUU retractarse de acusación a Aissami

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, le ordenó a la canciller Delcy Rodríguez a citar “al encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela le entregue una nota de protesta y se retracte”.

Publicidad

“Es un luchador y un verdadero guerrero contra el narcotráfico”, dijo Maduro en referencia al vicepresidente de Venezuela Tareck El Aissami.

“Echa pa’ lante Tareck, ahora es que vienen batallas y ahora es que tienes futuro y veremos caer a ese imperio podrido del norte (…) no pudo Bush, no pudo Obama y no podrá nadie rendir a Venezuela”, añadió.

Publicidad

"Sin lugar a dudas es una agresión que Venezuela responderá paso a paso con equilibrio y contundencia", dijo Maduro, al anunciar que pidió a la cancillería que entregue una nota de protesta y exija a Washington que se "retracte y pida excusas públicas a nuestro vicepresidente".