Maduro le ordena a su Ejército enseñar a comunidades sobre manejo de armas

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este jueves que efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se desplazarán el próximo sábado a comunidades para enseñar sobre "manejo de armas" como parte del plan de adiestramiento en defensa de Estados Unidos, país que mantiene un despliegue naval en el mar Caribe, lo que Caracas considera una "amenaza".

"Los cuarteles, con sus armas, van a las comunidades, a emplazarlas, a revisar, a enseñar a todos los que se alistaron, a los vecinos y vecinas, lo que es el manejo del sistema de armas", explicó Maduro en una jornada de las Brigadas Comunitarias Militares para la Educación y la Salud, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión.

El mandatario venezolano reiteró que Estados Unidos quiere propiciar un "cambio de régimen" en Venezuela con su despliegue militar en el Caribe, cerca de las costas venezolanas, aunque el Gobierno de Donald Trump asegura que es para combatir el narcotráfico.

"Hay un plan imperial para un cambio de régimen en Venezuela, imponer un Gobierno títere de los Estados Unidos y venir a robarnos el petróleo, que es la mayor reserva internacional del mundo, y el gas, que es la cuarta reserva del mundo, y el oro", aseguró el líder chavista.



Nicolás Maduro Foto: AFP

El pasado domingo, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, anunció jornadas de adiestramiento "todos los sábados", en las que se entrenarán milicias y militares ante las intenciones que, insiste Caracas, tiene EE.UU. de propiciar un "cambio de régimen" en Venezuela.

Por otra parte, Venezuela mantiene un ejercicio militar desde el miércoles que incluye maniobras aéreas, marítimas y terrestres, y la movilización de más de 2.500 efectivos durante tres días en la isla de La Orchila, en el Caribe venezolano.

La tensión entre EE.UU. y Venezuela se ha elevado en las últimas semanas luego de que Washington desplazara ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear hasta el mar Caribe y ordenara el envío de diez aviones de combate F-35 a una base aérea en Puerto Rico.

La Administración del presidente Donald Trump acusa a Maduro de liderar el denominado Cartel de los Soles, señalado por EE.UU. como una organización terrorista presuntamente ligada al narcotráfico, una afirmación que Caracas rechaza.

Este jueves, Trump negó haber mantenido conversaciones con miembros de su Gobierno para planear un "cambio de régimen" en Venezuela.